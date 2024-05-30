كهربا يكذب شيكابالا على الهواء بسبب إمام عاشور (فيديو)

شيكابالا قال في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء إن إمام عاشور طلب منه قميصه خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وقال شيكابالا: "لا أستطيع أن أكشف ما قاله إمام عاشور لي في نهائي كأس مصر لو هو حابب يقول يطلع يقول بس في نهاية الكلام طلب التي شيرت بتاعي".

ونفى كهربا كلام شيكابالا، مؤكدًا على لسان إمام عاشور أن هذا الأمر لم يحدث.

وقال كهربا في حوار تليفزيوني: "هناك رجل سنه كبير (شيكابالا) تحدث عن إمام عاشور وأكد أنه طلب التشيرت الخاص به، ولكن هذا لم يحدث".

وأوضح: "ما حدث أن اللاعب الكبير في السن ذهب أكثر من مرة إلى إمام عاشور وقال له أنه سيعود إلى الزمالك مجددا".

وأضاف: " إمام لم يرد احتراما لسن اللاعب ولكن في المرة الثالثة قال له (أنا في حتة تانية)".