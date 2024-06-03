بعد خلاف مع التوأم.. منتخب مصر يستدعي نجم الأهلي قبل لقاء بوركينا فاسو

استدعى منتخب مصر لاعبًا جديدًا قبل لقاء بوركينا فاسو، المقرر يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأعلن منتخب مصر، في وقت سابق، استبعاد لاعبه أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم، خلال تدريبات المنتخب أمس الأحد.

ويعاني منتخب مصر غيابات مؤثرة في مركز الظهير الأيسر، في ظل إصابة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بجانب غياب محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز لطرده في آخر مباراة رسمية للفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.