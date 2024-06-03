بعد خلاف مع التوأم.. منتخب مصر يستدعي نجم الأهلي قبل لقاء بوركينا فاسو
استدعى منتخب مصر لاعبًا جديدًا قبل لقاء بوركينا فاسو، المقرر يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وأعلن منتخب مصر، في وقت سابق، استبعاد لاعبه أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم، خلال تدريبات المنتخب أمس الأحد.
ويعاني منتخب مصر غيابات مؤثرة في مركز الظهير الأيسر، في ظل إصابة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بجانب غياب محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز لطرده في آخر مباراة رسمية للفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وأعلن الاتحاد المصري، في بيان رسمي، استدعاء عمر كمال لاعب الأهلي لمعسكر الفراعنة لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و10 يونيو الجاري، في التصفيات المونديالية.
وتألق عمر كمال في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم الحالي، سواء مع فريقه السابق مودرن فيوتشر أو الأهلي، الذي انضم إليه في يناير الماضي.
وجاء استدعاء عمر كمال لمنتخب مصر بعد خلاف كبير مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، بعدما هاجم اللاعب أسلوب معاملة التوأم له أثناء فترة لعبه مع المصري البورسعيدي.