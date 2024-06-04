رونالدو مع لاعبي النصر
رونالدو مع لاعبي النصرمتداولة

بوساطة رونالدو.. صفقتان عالميتان في النصر السعودي

النصر على أعتاب حسم صفقتين من العيار الثقيل

قطع مسؤولو نادي النصر شوطًا كبيرًا في طريق التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق السعودي في الموسم المقبل.

وترغب إدارة النصر في استقدام صفقات على أعلى مستوى، من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة بكل قوة على بطولات الموسم الجديد وعلى رأسها لقب دوري روشن السعودي.

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وأنهى النصر منافسات الدوري في الموسم الماضي محتلًّا المركز الثاني خلف الهلال كما إنه خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الهلال بركلات الترجيح.

ولم يستطع النصر اقتناص لقب السوبر السعودي، كما إنه ودع دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي في دور ربع النهائي.

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وكشفت صحيفة (الميدان) السعودية عن مساعي نادي النصر للتعاقد مع ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي كاسيميرو وبرونو فرنانديز من أجل تدعيم أصحاب الرداء الأصفر في الموسم المقبل.

ويسعى النصر للاستعانة بخدمات ثنائي مانشستر يونايتد لِما يملكانه من خبرات طويلة بجانب قدراتهما داخل المستطيل الأخضر.

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وسبق أن لعب فرنانديز وكاسيميرو مع قائد الفريق كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل رحيله بعد فسخ عقده بالتراضي قبل كأس العالم 2022.

ولعب فرنانديز مع رونالدو في صفوف منتخب البرتغال، كما زامل كاسيميرو رونالدو أيضًا في صفوف ريال مدريد الإسباني لسنوات.

ويلعب رونالدو دورًا كبيرًا في مفاوضات النصر لضم زميليه السابقين.

الدوري السعودي

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