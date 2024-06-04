بوساطة رونالدو.. صفقتان عالميتان في النصر السعودي

قطع مسؤولو نادي النصر شوطًا كبيرًا في طريق التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق السعودي في الموسم المقبل.

وترغب إدارة النصر في استقدام صفقات على أعلى مستوى، من أجل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة بكل قوة على بطولات الموسم الجديد وعلى رأسها لقب دوري روشن السعودي.