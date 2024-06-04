رد فعل ميسي بعد فوز الهلال على النصر في كأس الملك

قال النجم البرازيلي ولاعب خط وسط الهلال السعودي نيمار، إن زميله السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان ليونيل ميسي هنّأه بعد التتويج الجمعة الماضي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على النصر.

ووفقًا لِما أوردته تقارير إخبارية، أكد نيمار الذي تابع مباراة النهائي، الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، على المدرجات، أن النجم الأرجنتيني قدم له التباريك بعد إحراز اللقب وذلك في الموسم الأول لنيمار مع الهلال.

وتعرف علاقة نيمار وميسي بالمتميزة جدًّا، منذ انتقال الأول إلى الفريق الكتالوني في صائفة 2013، حيث شكل اللاعبان مع الأروغواياني لويس سواريز ثلاثيًّا ذهبيًّا للنادي الذي أحرز عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2015.

وتوج الهلال بلقبه الثالث خلال الموسم الجاري، وتحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، نجح رفاق نيمار في تحقيق ثلاثية تاريخية بالفوز بالدوري وكأس السوبر، ثم كأس الملك بعد الفوز بركلات الترجيح على النصر (5 ـ 4) إثر نهاية المباراة بالتعادل (1 ـ 1).