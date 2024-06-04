مفاجأة.. النصر السعودي يتجه للتخلص من محترفين مهمين

وكشفت صحيفة (الميدان) السعودية عن اتجاه إدارة النصر، لإجراء تغييرات مرتقبة ومهمة في ملف اللاعبين الأجانب، قبل بداية الموسم المقبل.

واستقرت إدارة النصر على رحيل الثنائي البرازيلي أليكس تيليس، وأندرسون تاليسكا، من أجل إفساح المجال لضم لاعبين جدد، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وتترقب إدارة النادي السعودي وصول عروض رسمية للموافقة على رحيل اللاعبين، قبل بداية الموسم المقبل.

وارتبط اسم تاليسكا بالرحيل للدوري التركي، في ظل اهتمام غلطة سراي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.