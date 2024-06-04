مفاجأة.. النصر السعودي يتجه للتخلص من محترفين مهمين
تخطط إدارة نادي النصر السعودي، لإعادة ترتيب الأوراق، من أجل المنافسة بقوة في الموسم المقبل على لقب دوري روشن، والبطولات التي يشارك بها الفريق.
وخرج النصر السعودي خالي الوفاض من موسمه المحلي، بعد احتلال وصافة ترتيب دوري روشن، خلف الهلال إلى جانب خسارة كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح، أمام الهلال أيضًا، والخروج من كأس السوبر المحلي.
وكشفت صحيفة (الميدان) السعودية عن اتجاه إدارة النصر، لإجراء تغييرات مرتقبة ومهمة في ملف اللاعبين الأجانب، قبل بداية الموسم المقبل.
واستقرت إدارة النصر على رحيل الثنائي البرازيلي أليكس تيليس، وأندرسون تاليسكا، من أجل إفساح المجال لضم لاعبين جدد، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.
وتترقب إدارة النادي السعودي وصول عروض رسمية للموافقة على رحيل اللاعبين، قبل بداية الموسم المقبل.
وارتبط اسم تاليسكا بالرحيل للدوري التركي، في ظل اهتمام غلطة سراي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.
وانضم أليكس تيليس صاحب الـ 31 عامًا إلى النصر، في بداية الموسم الماضي، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد رحلة طويلة لعب خلالها مع غيريمو البرازيلي، وغلطة سراي التركي، وإنتر الإيطالي، وبورتو البرتغالي، وإشبيلية الإسباني.
وشارك تيليس مع النصر خلال الموسم المنقضي خلال 34 مباراة ، وسجل 3 أهداف، وصنع 5 لزملائه.
في المقابل ، انضم تاليسكا صاحب الـ30 عامًا إلى النصر، قادمًا من الدوري الصيني في صيف 2021.
وسجل تاليسكا 25 هدفًا في 25 مباراة خاضها مع الفريق، كما صنع لزملائه 4 أهداف.