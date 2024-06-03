استبعاد نجم النصر من معسكر المنتخب السعودي
أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد أيمن يحيى، نجم النصر السعودي، من معسكر "الأخضر" بداعي الإصابة وحاجته إلى برنامج علاجي.
وقال بيان رسمي صادر عن المنتخب السعودي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن استبعاد أيمن يحيى جاء بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب الأول، والذي يؤكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وفقًا للإجراءات المتبعة.
وواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًّا في مدينة "الرياض"، استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويحتل منتخب السعودية حاليًّا صدارة ترتيب المجموعة الخاصة به بحصيلة 10 نقاط، إذ فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد فقط في الوقت الذي يقبع فيه منتخب باكستان في قاع ترتيب المجموعة دون أي رصيد من النقاط.
كان أيمن يحيى، قدم رسالة اعتذار إلى جماهير فريقه، عقب نهاية الموسم، الذي فشل فيه العالمي في تحقيق أي لقب.
وانتهى موسم النصر، مساء يوم الجمعة الماضي، بخسارة لقب كأس الملك، امام الهلال، بركلات الترجيح، لينهي الفريق الموسم، دون تحقيق أي بطولة.
وكتب يحيى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": " جماهير النصر العاشقة يعلم الله قدمنا كل شيء من أجل أن نسعدكم، لكن قدر الله وما شاء فعل!، بإذن لله العوض بالقادم، وسامحوني لو حصل مني أي تقصير".
وكان النصر، أنهى الدوري في المركز الثاني، وودع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي أمام العين الإماراتي، ثم خسر كأس السوبر وكأس الملك لحساب الهلال، بينما حصد لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال مطلع الموسم المنقضي.