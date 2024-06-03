استبعاد نجم النصر من معسكر المنتخب السعودي

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد أيمن يحيى، نجم النصر السعودي، من معسكر "الأخضر" بداعي الإصابة وحاجته إلى برنامج علاجي.

وقال بيان رسمي صادر عن المنتخب السعودي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن استبعاد أيمن يحيى جاء بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب الأول، والذي يؤكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وفقًا للإجراءات المتبعة.

وواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًّا في مدينة "الرياض"، استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.