صدمة.. استبعاد نجم النصر من قائمة البرتغال في يورو 2024

أوتافيو تواجد ضمن قائمة البرتغال استعدادًا للمشاركة في يورو 2024، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في ألمانيا.

ولكن أوتافيو تعرض لإصابة بالعضلة الضامة أثناء مباراة النصر ضد الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين، الجمعة الماضية.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة أوتافيو بتمزق في العضلة الضامة، ويحتاج إلى 10 إلى 14 يومًا، للتعافي.

وقال اتحاد القدم البرتغالي في بيان: "تم استدعاء ماتيوس نونيس هذا الثلاثاء من قبل روبرتو مارتينيز لبطولة أمم أوروبا 2024.. وسيأخذ لاعب خط وسط مانشستر سيتي المكان الذي تركه أوتافيو شاغرًا".

وأضاف: "وحدة الصحة والأداء في الاتحاد البرتغالي، خلصت إلى أنه من المستحيل أن يتعافى اللاعب في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة أوروبا في ألمانيا".

ويقع منتخب البرتغال بالمجموعة السادسة بجوار منتخبات تركيا وجورجيا والتشيك.