الأسباب مقنعة.. مدرب البرتغال يفسر استدعاء رونالدو رغم لعبه في السعودية

فسر البلجيكي روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال ، قراره باستدعاء كريستيانو رونالدو إلى القائمة التي تخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وقال مارتينيز في تصريحات للصحفيين:" رونالدو لاعب رائع يقدم موسمًا مميزًا، وأنا هنا أتحدث بالأرقام فاللاعب سجل 42 هدفًا خلال 41 مباراة مع النصر السعودي".

وأضاف:" الأرقام توضح أن رونالدو جاهز تمامًا لخوض منافسات البطولة القارية، اللاعب لديه قدرات بدنية جيدة ويملك كافة الإمكانيات التي تؤهله للتسجيل وهز الشباك".