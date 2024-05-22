الأسباب مقنعة.. مدرب البرتغال يفسر استدعاء رونالدو رغم لعبه في السعودية
فسر البلجيكي روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال ، قراره باستدعاء كريستيانو رونالدو إلى القائمة التي تخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وقال مارتينيز في تصريحات للصحفيين:" رونالدو لاعب رائع يقدم موسمًا مميزًا، وأنا هنا أتحدث بالأرقام فاللاعب سجل 42 هدفًا خلال 41 مباراة مع النصر السعودي".
وأضاف:" الأرقام توضح أن رونالدو جاهز تمامًا لخوض منافسات البطولة القارية، اللاعب لديه قدرات بدنية جيدة ويملك كافة الإمكانيات التي تؤهله للتسجيل وهز الشباك".
وأشار إلى أن الاختيارات لا تتعلق بهوية الأندية التي يلعب لها العناصر التي يتم استدعاؤها موضحًا أن الأمر يتعلق باختيار أفضل العناصر في القائمة.
وأكد أنه يتابع جميع اللاعبين ومستوياتهم وأدوارهم في غرف خلع الملابس موضحًا أن رونالدو له أدوار أخرى خارج المستطيل الأخضر.
وأتم قائلًا:" رونالدو يملك خبرات كبيرة تؤهله لقيادة المنتخب البرتغالي في البطولة القارية القادمة".
ويخوض منتخب البرتغال منافسات المجموعة السادسة باليورو بجانب جورجيا والتشيك وتركيا.