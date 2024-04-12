7 حيل لمنح الصور ومقاطع الفيديو بعدا جديدا على "Google photos"

يعد تطبيق "Google Photos" بلا شك واحدًا من أكثر تطبيقات تحرير الصور والفيديو والنسخ الاحتياطي شمولاً لكل من أجهزة "Android" و"iOS".

وفي حين أن العديد من المستخدمين على دراية بوظائفه المتعددة، إلا أن هناك بعض الميزات الأقل شهرة التي يمكنها تعزيز تجربة المستخدم الشاملة، وهذه أبرزها:

تثبيت مقاطع الفيديو المهتزة

إذا كنت تملك هاتفاً قديما أو لا يدعم التثبيت البصري للصورة، فمن المحتمل أن يكون لديك مقطع فيديو مهتز على جهازك.

لحسن الحظ، يحتوي تطبيق "Google Photos" على ميزة مفيدة حقًا تتيح لك تثبيت مقاطع الفيديو المهتزة بسرعة.

ولاستخدامها، افتح الفيديو الذي تريد جعله ثابتًا، وانقر على زر "تحرير" من أسفل الشاشة وانقر على "رمز المستطيل" الذي يظهر.

قد تستغرق العملية ما بين بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق، اعتمادًا على أداء هاتفك وطول الفيديو.

عند الانتهاء، اضغط على زر "حفظ النسخة" وبذلك تكون قد انتهيت.