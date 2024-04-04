"غوغل" تدرس فرض رسوم على البحث المميز المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تدرس شركة "غوغل" فرض رسوم على الخصائص الجديدة "المتميزة" المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما قد يكون أكبر تغيير على الإطلاق في أعمال البحث الخاصة بها.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، سيكون التجديد المقترح لمحرك "البحث المدفوع" الخاص بها هو المرة الأولى التي تضع فيها الشركة أيًّا من منتجاتها الأساسية خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، ويُظهر أنها لا تزال تتصارع مع التكنولوجيا التي تهدد أعمالها الإعلانية، بعد عام ونصف تقريبًا من الظهور الأول لـ "ChatGPT".

ومن غير الواضح كيف ستسعى الشركة بالضبط إلى دمج البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في هذه الخدمات المدفوعة وفقا للصحيفة، والتي تقدم مستويات تسعير مختلفة، أو متى سيكون عرض البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي جاهزًا للإطلاق.

وأشارت الصحيفة أنه لا يزال بإمكان شركة "غوغل" أن تُقرر إطلاق عناصر معينة من خدمتها التجريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث الرئيس المجاني الخاص بها بمرور الوقت، وفقًا لأشخاص مطلعين على خططها.