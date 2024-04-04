"غوغل" تدرس فرض رسوم على البحث المميز المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تدرس شركة "غوغل" فرض رسوم على الخصائص الجديدة "المتميزة" المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما قد يكون أكبر تغيير على الإطلاق في أعمال البحث الخاصة بها.
وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، سيكون التجديد المقترح لمحرك "البحث المدفوع" الخاص بها هو المرة الأولى التي تضع فيها الشركة أيًّا من منتجاتها الأساسية خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، ويُظهر أنها لا تزال تتصارع مع التكنولوجيا التي تهدد أعمالها الإعلانية، بعد عام ونصف تقريبًا من الظهور الأول لـ "ChatGPT".
ومن غير الواضح كيف ستسعى الشركة بالضبط إلى دمج البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في هذه الخدمات المدفوعة وفقا للصحيفة، والتي تقدم مستويات تسعير مختلفة، أو متى سيكون عرض البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي جاهزًا للإطلاق.
وأشارت الصحيفة أنه لا يزال بإمكان شركة "غوغل" أن تُقرر إطلاق عناصر معينة من خدمتها التجريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في محرك البحث الرئيس المجاني الخاص بها بمرور الوقت، وفقًا لأشخاص مطلعين على خططها.
وعلى الرغم من أن "غوغل" بدأت في اختبار خدمة بحث تجريبية تعمل بالذكاء الاصطناعي في مايو من العام الماضي، حيث قدمت إجابات أكثر تفصيلاً على الاستفسارات مع الاستمرار أيضًا في تقديم روابط للمستخدمين لمزيد من المعلومات والإعلانات؛ إلا أنها كانت بطيئة في إضافة أي من الميزات مما تسميه "تجربة البحث المولدة" إلى محرك البحث الرئيس الخاص بها.
وأضافت الصحيفة أن هذه الأنواع من نتائج البحث، والتي تتضمن "لقطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي"، تُعتبر أكثر تكلفة بالنسبة لشركة "غوغل" لتقديمها من استجاباتها التقليدية؛ لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يستهلك الكثير من موارد الحوسبة.
ولفتت إلى أن الأعمال الإعلانية لشركة "غوغل" قد تعاني إذا قدم محرك البحث الخاص بها إجابات أكثر اكتمالاً تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد تتطلب من المستخدمين النقر للوصول إلى مواقع المعلنين على الويب.
وبدورها، قالت "غوغل": " إن الشركة لا تعمل أو تفكر في تجربة بحث خالية من الإعلانات، لكنها ستواصل بناء قدرات وخدمات متميزة جديدة لتعزيز عروض الاشتراك لديها عبر غوغل".
وأضافت: "من خلال تجارب الذكاء الاصطناعي المبتكرة في البحث، قدمنا بالفعل مليارات من طلبات البحث، ونشهد نموًّا إيجابيًّا في طلبات البحث في جميع أسواقنا الرئيسة، ونحن مستمرون في تحسين المنتج بسرعة لتلبية احتياجات المستخدمين الجدد، وليس لدينا أي شيء لنعلنه الآن".