"تم خداعك".. أسطورة وضع التصفح المتخفي في غوغل "غير صحيحة"

وافقت غوغل على حذف مليارات سجلات البيانات التي جمعتها الشركة أثناء تصفح المستخدمين للويب باستخدام وضع التصفح المتخفي، كجزء من تسوية في دعوى قضائية جماعية تم رفعها في عام 2020، بعد سنوات من الإفصاحات حول ممارسات غوغل وكمية البيانات التي تحفظها عن مستخدميها، حتى عندما يكونون في وضع التصفح المتخفي.

وبموجب شروط التسوية، يجب على غوغل تحديث صفحة البداية لوضع التصفح المتخفي بعد تحديثها مسبقًا في يناير. وستشير صفحة البداية للتصفح المتخفي Incognito mode أن غوغل تجمع البيانات من مواقع الويب التابعة لجهات خارجية بغض النظر عن نوع ووضع المتصفح الذي تستخدمه.

كما تنص على أن مواقع وتطبيقات الطرف الثالث قد تستمر في مشاركة المعلومات مع غوغل. كما يجب أن تظهر التفاصيل المتعلقة بجمع بيانات التصفح الخاص في غوغل في سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة.