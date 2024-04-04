أفضل 5 بدائل لـ"غوغل بودكاست"
سلك "غوغل بودكاست" رسميًا طريق "غوغل Play Music"، وتم دمجه مباشرة في "يوتيوب"، بعد أن توقف عن العمل.
ولا يزال أمامك بعض الوقت لترحيل اشتراكاتك إلى خدمة أخرى، إذ ستسمح غوغل بترحيل بياناتك إما إلى يوتيوب ميوزك أو إلى تطبيق البودكاست الذي تختاره باستخدام تطبيق Podcasts حتى تموز/يوليو المُقبل.
ورغم أن غوغل قامت بحث المستخدمين على الانتقال إلى يوتيوب ميوزك بدلاً من ذلك، لكن هنالك بدائل أخرى قد تحل مكان تطبيق غوغل، سنستكشف بعضَ أفضلها.
Pocket FM
ارتقى تطبيق Pocket FM في التصنيفات بوتيرة مثيرة للإعجاب منذ تأسيسه في عام 2018. يتبع "Pocket FM" نهجًا فريدًا من خلال تقديم سلسلة صوتية صغيرة الحجم مع حلقات قصيرة.
وفي حين أن بعض المحتوى متاح مجانًا، يمكن للمستخدمين فتح عروض وحلقات إضافية من خلال نموذج الدفع أولاً بأول، وشراء العملات المعدنية داخل التطبيق.
ومع مكتبة تزيد على 100.000 ساعة من المحتوى، يعد تطبيق" Pocket FM" بتدفق لا نهاية له من الترفيه، ويضمن مجتمع المبدعين النابض بالحياة تدفقًا ثابتًا للقصص الجذابة التي يتم إحياؤها بواسطة رواة القصص المهرة وفناني التعليق الصوتي.
Pocket Casts
يدور "Pocket Casts" حول الراحة، ويعمل التطبيق المجاني المتوفر على أنظمة أندرويد وiOS والويب على تبسيط عملية اكتشاف ملفات بودكاست المفضلة لديك وتنظيمها والاستماع إليها.
ويتميز Pocket Casts بوظائف مفيدة، مثل الفلاتر، للعثور على حلقات معينة، وقائمة انتظار "التالي"، والتكامل مع مكبرات الصوت الذكية مثل أليكسا.
ورغم أنك ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت لبث المحتوى، إلا أنه من الممكن التشغيل من دون الاتصال بالإنترنت عن طريق تنزيل ملفات الحلقات.
Apple Podcasts
وإذا كنت من الموالين لشركة أبل، فقد يكون الالتزام بتطبيق البودكاست الأصلي للنظام البيئي هو أفضل رهان لك.
ويقدم Apple Podcasts تجربة سلسة مصممة خصيصًا لتناسب عادات الاستماع الخاصة بك، ويقدم توصيات مخصصة واختيارات منسقة بناءً على اهتماماتك.
ومع وجود أكثر من 750000 عرض يغطي أنواعًا مختلفة، لا بد أن تجد شيئًا يثير فضولك، إضافة إلى المكافآت الإضافية مثل المحتوى الإضافي والمزامنة السلسة عبر أجهزة أبل.
Spotify
عندما يتعلق الأمر بالبث الصوتي، فإن Spotify اسم مألوف، إذ قطعت هذه المنصة خطوات كبيرة في عالم البودكاست، فباتت تضم أكثر من خمسة ملايين عرض في مكتبتها الآخذة بالتوسع.
ورغم أن الإصدار المجاني يتضمن إعلانات ويفتقر إلى التشغيل من دون الاتصال بالإنترنت، فإن الخيار المميز المدفوع يلغي هذه القيود ويفتح ميزات إضافية.
Audible
يقدم Audible مزيجًا فريدًا من الكتب الصوتية والبودكاست ومحتويات الكلمات المنطوقة الأخرى.
وتوفر هذه المنصة المملوكة لشركة أمازون إمكانية الوصول إلى أكثر من 400000 ملف بودكاست شهير، بما في ذلك سلسلة Audible Originals التي نالت استحسانًا كبيرًا، فمن المسرحيات الإذاعية والدرامية إلى دورات اللغة، تلبي عروض Audible المتنوعة مجموعة واسعة من الاهتمامات.
وفي حين أن العضوية المجانية تمنح الوصول إلى مجموعة واسعة من ملفات البودكاست، فإن اشتراك Audible يفتح فوائد إضافية، بما في ذلك رصيد شهري للكتب الصوتية والمحتوى الحصري.