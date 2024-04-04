أفضل 5 بدائل لـ"غوغل بودكاست"

سلك "غوغل بودكاست" رسميًا طريق "غوغل Play Music"، وتم دمجه مباشرة في "يوتيوب"، بعد أن توقف عن العمل.

ولا يزال أمامك بعض الوقت لترحيل اشتراكاتك إلى خدمة أخرى، إذ ستسمح غوغل بترحيل بياناتك إما إلى يوتيوب ميوزك أو إلى تطبيق البودكاست الذي تختاره باستخدام تطبيق Podcasts حتى تموز/يوليو المُقبل.

ورغم أن غوغل قامت بحث المستخدمين على الانتقال إلى يوتيوب ميوزك بدلاً من ذلك، لكن هنالك بدائل أخرى قد تحل مكان تطبيق غوغل، سنستكشف بعضَ أفضلها.

Pocket FM

ارتقى تطبيق Pocket FM في التصنيفات بوتيرة مثيرة للإعجاب منذ تأسيسه في عام 2018. يتبع "Pocket FM" نهجًا فريدًا من خلال تقديم سلسلة صوتية صغيرة الحجم مع حلقات قصيرة.

وفي حين أن بعض المحتوى متاح مجانًا، يمكن للمستخدمين فتح عروض وحلقات إضافية من خلال نموذج الدفع أولاً بأول، وشراء العملات المعدنية داخل التطبيق.