مشروع "غوغل" الريادي.. مدرب رياضي شخصي بالذكاء الاصطناعي (صور)

سيعتمد تتبع الذكاء الاصطناعي على بيانات المستخدم لتزويده بتجربة مخصصة ومتعمقة، والتي قد يجدها البعض مزعجة، بينما قد يسمح البعض الآخر لشركة "غوغل" بالوصول إلى هذه المعلومات بكل سرور.

وستستخدم "غوغل" تطبيق "فت بت" للهاتف لربط تتبع البيانات، وكذلك بمساعدة أجهزة "فت بت"، و"بيكسل" أيضًا.

كما سلطت الشركة الضوء على بعض الميزات الصحية التي يمكن لمستخدمي "فت بت" و"بيكسل" توقعها من نموذج الذكاء الاصطناعي، مثل تمكين الساعة الذكية من تتبع روتين نومك.

وبعد رؤية النمط بعناية، سيستمد نموذج الذكاء الاصطناعي أفضل روتين تمرين يمكن أن يساعدك في الحصول على نوعية نوم أفضل.

وسوف يقوم الذكاء الاصطناعي أيضًا بمراجعة التاريخ الصحي للمستخدم وفهمه، وتوفير الرسوم البيانية للمستخدم، ثم يستعمل هذه البيانات لتدريب المستخدم وتقديم المشورة له بطريقة مثالية.