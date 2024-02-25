رغم إيقاف الميزة.. صور غوغل الذكية تواصل إثارة الجدل
أثارت ميزة إنشاء صور الأشخاص باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini" الخاص بشركة غوغل حالة من الجدل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم إيقاف الميزة من الشركة.
وجاءت حالة الجدل هذه إثر صورة أنشأها النموذج بشكل خاطئ وغير دقيق، خصوصا فيما يتعلق ببعض الاختلافات العرقية، بالإضافة إلى إنشاء صور لأشخاص ببشرة بيضاء وهم في الأصل ببشرة سمراء، ما أثار حالة تهكم عبر منصات التواصل.
ووجُهت انتقادات كبيرة لشركة غوغل، وسط حالة تهكم بسبب هذه الصورة، فيما اتهم البعض الشركة بـ"العنصرية"؛ بسبب إنشاء الصور بشكل غير حقيقي.
وانتقد مالك منصة "إكس" نموذج إنشاء الصور الخاص بشركة غوغل، معتبرا أنه "عنصري ومعادٍ للحضارة"، لكن آخرين أشادوا بالتنوع الذي حققته صور غوغل، مبينين أن هدف الشركة من ذلك "تصحيح التحيز العرقي في تدريب الذكاء الاصطناعي".
وترافقت حالة الجدل هذه مع نقاش أوسع حول الآثار الأخلاقية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومسؤولية شركات التكنولوجيا عن ضمان أن تعكس منتجاتها وجهات نظر دقيقة وغير متحيزة.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة "غوغل" تعليق نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها "جيميناي" الخاص بإنشاء صور للأشخاص؛ بسبب انتشار صورة غير مترابطة لشخصيات تاريخية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الشركة إنها أوقفت مؤقتا نموذج إنشاء صور الأشخاص؛ بسبب مشكلات حديثة تتعلق بعدم الدقة التاريخية؛ في أعقاب جدل واسع أثير بعد انتشار صور مختلفة لمؤسسي الولايات المتحدة على أنهم من أعراق مختلفة.
وهذه الصور كشفت أن "جيميناي" قد لا يكون دقيقًا دائماً في تصوير الأحداث التاريخية، فيما أكدت "غوغل" أنها على علم بأن الذكاء الاصطناعي يُنتج عدم دقة في بعض الصور التاريخية.