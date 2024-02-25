رغم إيقاف الميزة.. صور غوغل الذكية تواصل إثارة الجدل

أثارت ميزة إنشاء صور الأشخاص باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini" الخاص بشركة غوغل حالة من الجدل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم إيقاف الميزة من الشركة.

وجاءت حالة الجدل هذه إثر صورة أنشأها النموذج بشكل خاطئ وغير دقيق، خصوصا فيما يتعلق ببعض الاختلافات العرقية، بالإضافة إلى إنشاء صور لأشخاص ببشرة بيضاء وهم في الأصل ببشرة سمراء، ما أثار حالة تهكم عبر منصات التواصل.

ووجُهت انتقادات كبيرة لشركة غوغل، وسط حالة تهكم بسبب هذه الصورة، فيما اتهم البعض الشركة بـ"العنصرية"؛ بسبب إنشاء الصور بشكل غير حقيقي.