للتحذير من المواقع الخطرة.. سلاح سري جديد من "غوغل"

تعمل "غوغل" على تحسين مستوى الأمان لمستخدمي متصفح "كروم"، وأحدث جهودها يكمن في حمايتك من هجمات البرامج الضارة المحتملة وتحذيرك من محاولات التصيد الاحتيالي.

وتطلق "غوغل" على ذلك اسم التصفح الآمن، الذي سيكون متاحًا لمستخدمي "كروم" على الويب وكذلك لأجهزة "iOS"، ومن المرجح أن يحصل عليها مستخدمو أندرويد في الأسابيع المقبلة.

ويتم تصنيف المواقع على أنها خطرة بناءً على عوامل عدة، من بينها احتواؤها على برامج ضارة قد تحاول تثبيت برامج سيئة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كذلك قد يكون الموقع الذي تزوره مخادعًا وهو بالحقيقة موقع للتصيد الاحتيالي.

وستحذرك "غوغل" أيضًا من المواقع المشبوهة التي قد لا تكون آمنة وتحتوي بالتالي على برامج ضارة أو تحاول تحميل برامج من مصادر لم تتم مصادقتها.

وبينما قامت الشركة في السابق بتقديم الحماية الأمنية لمستخدمي "كروم" في كثير من الأحيان، من المهم الإشارة إلى أن الأداة الجديدة تختلف عن التكرارات السابقة.

التصفح الآمن