"غوغل" تفاجئ مستخدمي آيفون وتحمي كلمات المرور الخاصة بهم

تعد شركتا "أبل" و"غوغل" متنافستين عندما يتعلق الأمر بمعظم المنتجات الإلكترونية، لكن لحسن الحظ، فإن تأمين البيانات لمستخدمي كل منهما هو أحد المجالات التي يمكن لكلتيهما مشاركة الاهتمام فيها.

فقد شوهد هذا في الماضي عندما اكتشف فريق الهندسة العامة والأمنية التابع لشركة "أبل" ثغرة أمنية خطيرة في متصفح كروم، والآن، أكدت شركة "غوغل" أنها تعمل على تحسين أمان مستخدمي متصفح كروم على نظام التشغيل iOS الخاص بجهاز آيفون.

تأتي التحسينات عن طريق تحديث لـPassword Checkup الذي لديه القدرة على وضع علامة على كلمات المرور التي تستخدمها، في حال كان من المعروف أنها تعرضت للاختراق وتظهر في قواعد بيانات الويب المظلمة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت والمتسللون.

وتضيف "غوغل" وظيفتين إضافيتين إلى هذه الميزة الأساسية بالفعل لمستخدمي كروم على أجهزة أبل. الأولى تنبيه لكلمات المرور الضعيفة وأخرى للكلمات المعاد استخدامها.

وسيعرض نظام فحص كلمة المرور تنبيهًا في كروم عندما يكتشف مشكلة في أي كلمات مرور تدخلها، على الرغم من أنه يمكن استخدامه أيضًا بشكل مستقل. وللتحقق من كلمات المرور الخاصة بك دون إدخالها عند تسجيل الدخول في مكان ما عبر الإنترنت، انتقل إلى إعدادات كروم وحدد خيار التحقق من السلامة.