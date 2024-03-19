"غوغل" تفاجئ مستخدمي آيفون وتحمي كلمات المرور الخاصة بهم
تعد شركتا "أبل" و"غوغل" متنافستين عندما يتعلق الأمر بمعظم المنتجات الإلكترونية، لكن لحسن الحظ، فإن تأمين البيانات لمستخدمي كل منهما هو أحد المجالات التي يمكن لكلتيهما مشاركة الاهتمام فيها.
فقد شوهد هذا في الماضي عندما اكتشف فريق الهندسة العامة والأمنية التابع لشركة "أبل" ثغرة أمنية خطيرة في متصفح كروم، والآن، أكدت شركة "غوغل" أنها تعمل على تحسين أمان مستخدمي متصفح كروم على نظام التشغيل iOS الخاص بجهاز آيفون.
تأتي التحسينات عن طريق تحديث لـPassword Checkup الذي لديه القدرة على وضع علامة على كلمات المرور التي تستخدمها، في حال كان من المعروف أنها تعرضت للاختراق وتظهر في قواعد بيانات الويب المظلمة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت والمتسللون.
وتضيف "غوغل" وظيفتين إضافيتين إلى هذه الميزة الأساسية بالفعل لمستخدمي كروم على أجهزة أبل. الأولى تنبيه لكلمات المرور الضعيفة وأخرى للكلمات المعاد استخدامها.
وسيعرض نظام فحص كلمة المرور تنبيهًا في كروم عندما يكتشف مشكلة في أي كلمات مرور تدخلها، على الرغم من أنه يمكن استخدامه أيضًا بشكل مستقل. وللتحقق من كلمات المرور الخاصة بك دون إدخالها عند تسجيل الدخول في مكان ما عبر الإنترنت، انتقل إلى إعدادات كروم وحدد خيار التحقق من السلامة.
منع محاولات التصيد الاحتيالي
يقول مدير منتج غوغل كروم، جاسيكا باوا، ومدير منتج التصفح الآمن في غوغل جوناثان لي، في مدونة منتجات غوغل كروم، إن غوغل تقدم حماية جديدة لكلمات المرور على كروم لنظام التشغيل iOS كطريقة أخرى لمساعدتك على التنقل بأمان عبر الويب.
كما أعلنت غوغل أيضًا عن إجراءات جديدة للتصفح الآمن للمساعدة في مواكبة الوتيرة المتزايدة للمتسللين، بما في ذلك حماية عناوين URL في الوقت الفعلي والحفاظ على الخصوصية، وذلك لأي شخص يستخدم كروم على الكمبيوتر أو على نظام تشغيل iOS.
ووفقًا للشركة الأمريكية العملاقة، سيتعين على مستخدمي أندرويد الانتظار حتى وقت لاحق من هذا الشهر للحصول على هذه الميزات، هذا ومن المتوقع أن تعمل الوظيفة الجديدة على منع محاولات التصيد الاحتيالي الإضافية بنسبة 25%.
تلقي التنبيهات لتغيير كلمات المرور
في الوقت نفسه، نشرت غوغل دليلاً مفيدًا للغاية عبر الإنترنت لمستخدمي iOS حول كيفية تلقي التنبيهات لتغيير كلمات المرور الخاصة بهم. ويرشدك هذا من خلال الخطوات السبع بدءًا من فتح تطبيق كروم على جهاز آيفون الخاص بك وحتى الاستعداد أخيرًا للحصول على تنبيهات الأمان تلك.
وفي هذا الإطار، يوفر خيار متصفح سافاري المثبت مسبقًا، جنبًا إلى جنب مع ميزات iOS الأخرى، جميع ميزات الخصوصية والأمان التي قد تحتاجها تقريبًا، أما إذا كنت ملتزمًا تمامًا بالنظام البيئي لغوغل عبر الإنترنت، على الرغم من أن هذا يثير التساؤل حول سبب استخدامك لجهاز آيفون، فيجب الترحيب بالتحديثات المعلن عنها حديثًا بحرارة.