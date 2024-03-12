لمستخدمي غوغل.. حيل وطرق للارتقاء بنتائج البحث

تحديد نوع المعلومات

ينبغي لتحسين نتائج البحث بواسطة غوغل، تحديد نوع المعلومات بدقة، فبعد إدخال استعلام البحث، يمكن استخدم الفلاتر، مثل: الصور، والفيديو، والأخبار، والتسوق، والكتب، والمالية.

تضييق نتائج البحث

يوصي الخبراء، بتضييق نتائج البحث بشكل أكبر بحسب تاريخ النشر، وذلك من خلال إدخال مصطلح البحث، والنقر على "أدوات"، ثم "أي وقت"، والاختيار من بين الأطر الزمنية المحددة مسبقًا أو تخصيص الإطارات الزمنية الخاصة بك لعرض النتائج من فترات زمنية محددة.

تصفية النتائج بحسب البلد

ينبغي تعزيز البحث من خلال تصفية النتائج بحسب البلد، ولإجراء بحث خاص ببلد معين، استخدم موقع موضوع البحث، بالإضافة إلى نطاق ذلك البلد.

ومثالاً على ذلك، إذا كان الموضوع هو البحث وصفات طعام سويدية ويريد المستخدم فقط وصفات من مواقع الويب في السويد، سيكون مصطلح البحث هو "Swedish recipes site:.se"، ومن خلال ذلك، سيكون نطاق البحث البلد المعني.

استبعاد الكلمات أو المواقع غير المرغوب فيها

للقيام بذلك، يجب إدخال إشارة (-) أمام الكلمة المراد حذفها، فعلى سبيل المثال، أدخل "topic -site" أو "topic -word" لحذف مواقع أو مصطلحات معينة من الظهور في نتائج البحث.