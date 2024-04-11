غوغل تضيف ميزة البحث عن المتصلين على أندرويد.. كيف تعمل؟

يتجاهل الكثيرون مخاطر المكالمات الهاتفية من أرقام غير معروفة، ومع ذلك، فإن مجرد كون الرقم غير معروف لا يعني أن المكالمة غير مشروعة ومن المحتمل أن تكون مهمة. والآن، ستساعدك الميزة القادمة إلى هواتف أندرويد على تعقب المصدر وراء أي رقم هاتف غير معروف.

تحديد المتصلين غير المعروفين

أضافت غوغل ميزة مفيدة تشبه Truecaller لمساعدة المستخدمين على تحديد المتصلين غير المعروفين، وتسهم في تبسيط الطريقة التي نتعامل بها مع أرقام الهواتف غير المألوفة.

ومع ذلك، لن يتمكن أحد من الوصول إلى الميزة الجديدة في الوقت الحالي، إلا إذا كان يستخدم الإصدار التجريبي من تطبيق Google Phone .