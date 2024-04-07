4 أدوات جديدة من غوغل للتحقق من المعلومات والصور
في عصر الذكاء الاصطناعي، يعمل محرك البحث غوغل على 4 أدوات جديدة يمكن أن تساعدك في التحقق من الأخبار والمحتوى على الويب، بما في ذلك تمييز الصور التي قد تبدو مزيفة.
وأجرت شركة غوغل بعض التحديثات الضخمة في الآونة الأخيرة، وبصرف النظر عن تحسين محرك البحث الأكثر شهرة، تمت إضافة العديد من الميزات الجديدة.
ففي التحديث الأخير، قدمت غوغل 4 خيارات جديدة لمحرك البحث الخاص بها على الإنترنت، ولا شك أن هذه الميزات ستساعد المستخدمين على التعمق في أي موضوع يريدون الحصول على معلومات بشأنه.
وفيما يلي الجديد الذي تقدمه غوغل:
خيار التحقق
توصلت غوغل الآن إلى ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على التحقق مرة أخرى من أية معلومة، خاصة مع انتشار العديد من الشائعات والأخبار المغلوطة على شبكة الإنترنت.
وفي محرك بحث غوغل، هناك خيار يمكن للأشخاص من خلاله إعادة تقييم أية مطالبة.
مستكشف التحقق
يعدّ مستكشف التحقق من الحقائق "FACT-CHECK EXPLORER" ميزة جديدة أخرى في غوغل.
ويساعد المستكشف المستخدمين في الحصول على معلومات متعمقة حول موضوع أو صورة، لكن سيتعين عليكم لصق رابط الصورة في "Fact Check Explorer" ليتم إنشاء النتائج تلقائيًا.
المزيد عن هذه الصفحة
عندما يقوم المستخدمون بإرسال طلباتهم التي يريدون الحصول على معلومات بشأنها في مربع بحث غوغل، تُظهر صفحة النتائج قائمة طويلة من مواقع الويب.
وفي حين أن بعضها يحظى بشعبية كبيرة، إلا أنه قد يكون هناك عدد قليل منها غير مألوف تمامًا، وفي هذه الحالة، يتردد المستخدمون غالبًا في النقر على الرابط، معتبرين أنه ضار.
ولحل هذه المشكلة، توصلت غوغل الآن إلى ميزة "حول هذه النتيجة" المتوفرة في قائمة النقاط الثلاث بجوار موقع الويب.
ومن خلال النقر على هذا الخيار، سيتعرف المستخدمون على المزيد حول موقع ويب معين قبل زيارته، وستكون المعلومات التفصيلية متاحة بـ 40 لغة، بما في ذلك الهندية والبنغالية والألمانية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية واليابانية والكورية والفيتنامية.
حول هذه الصورة
ومن نتائج صور غوغل، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى قائمة النقاط الثلاث لأية صورة بهدف استخدام هذه الميزة.
وسيساعد هذا الأمر الأشخاص على التحقق من خلفية الصورة ومصدرها، كما أن الميزات المهمة الأخرى لهذه الأداة هي معرفة سجل الصور والاستخدام عبر الإنترنت والتفاصيل.