4 أدوات جديدة من غوغل للتحقق من المعلومات والصور

في عصر الذكاء الاصطناعي، يعمل محرك البحث غوغل على 4 أدوات جديدة يمكن أن تساعدك في التحقق من الأخبار والمحتوى على الويب، بما في ذلك تمييز الصور التي قد تبدو مزيفة.

وأجرت شركة غوغل بعض التحديثات الضخمة في الآونة الأخيرة، وبصرف النظر عن تحسين محرك البحث الأكثر شهرة، تمت إضافة العديد من الميزات الجديدة.

ففي التحديث الأخير، قدمت غوغل 4 خيارات جديدة لمحرك البحث الخاص بها على الإنترنت، ولا شك أن هذه الميزات ستساعد المستخدمين على التعمق في أي موضوع يريدون الحصول على معلومات بشأنه.

وفيما يلي الجديد الذي تقدمه غوغل: