بواسطة أندرويد خاص.. غوغل تتيح مكالمات فيديو عبر شاشات التلفاز

وستتيح "غوغل" من خلال المزايا التي كشفت عنها للنسخة التجريبية، استقبال إشعارات المكالمات من التطبيقات المدعومة مع إمكانية إجراء المكالمة نفسها على التلفاز، لكن بشرط أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي على التلفاز، وأن يفعّل المزايا من إعدادات التطبيق المُراد.

وستتطلب هذه الميزة، مخارج لتوصيل الهاتف بالتلفاز، وذلك لتسهيل استخدام الميكروفون والكاميرا لإجراء المكالمة، ﻷن أجهزة التلفاز نفسها ليست مجهزة لإجراء المكالمات.

وسيقدم نظام Android TV 14 مزايا أخرى، منها التحكم بطرق عرض خاصية النطاق الديناميكي العالي HDR أو التحويل إلى تقنية Dolby Vision أو الالتزام بالنطاق الديناميكي القياسي SDR وذلك بحسب تفضيلات المستخدم وقدرات جهاز التلفاز.