بواسطة أندرويد خاص.. غوغل تتيح مكالمات فيديو عبر شاشات التلفاز
كشفت شركة غوغل عن النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد المخصص لأجهزة التلفاز Android TV 14، حيث ستوفر الشركة من خلال هذه النسخة عدة مزايا جديدة، أهمها إمكانية إجراء مكالمات فيديو عبر أجهزة التلفاز الذكية.
وستتيح "غوغل" من خلال المزايا التي كشفت عنها للنسخة التجريبية، استقبال إشعارات المكالمات من التطبيقات المدعومة مع إمكانية إجراء المكالمة نفسها على التلفاز، لكن بشرط أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي على التلفاز، وأن يفعّل المزايا من إعدادات التطبيق المُراد.
وستتطلب هذه الميزة، مخارج لتوصيل الهاتف بالتلفاز، وذلك لتسهيل استخدام الميكروفون والكاميرا لإجراء المكالمة، ﻷن أجهزة التلفاز نفسها ليست مجهزة لإجراء المكالمات.
وسيقدم نظام Android TV 14 مزايا أخرى، منها التحكم بطرق عرض خاصية النطاق الديناميكي العالي HDR أو التحويل إلى تقنية Dolby Vision أو الالتزام بالنطاق الديناميكي القياسي SDR وذلك بحسب تفضيلات المستخدم وقدرات جهاز التلفاز.
وعملت "غوغل" على إضافة ميزة أخرى للتحكم بالطاقة التي يستهلكها جهاز التلفاز بهدف تحسين استخدام شبكة الإنترنت والحفاظ على الطاقة وفقًا لرغبة المستخدم.
وسيحسن نظام Android TV 14 إدارة الأجهزة الصوتية المرتبطة بالتلفاز، فيما سيسهل عملية الاقتران والتوافق مع أجهزة الصوت اللاسلكية التي تعمل عبر البلوتوث، حيث أظهر النظام الجديد بعض التغييرات في قائمة الإعدادات الخاصة بالنظام.
يذكر بأن "آبل" قدمت هي الأخرى ميزة إجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيق فيس تايم – وغيره من التطبيقات المدعومة – على أجهزة تلفاز آبل Apple TV 4K بفضل نظام tvOS 17 المُعلن عنه قبل أيام.