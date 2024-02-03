مؤسسات تونسية تعطي مؤشرات إيجابية رغم التقلبات الاقتصادية

تعطي عدة مؤسسات تونسية، خاصة منها فرنسية المنشأ، مؤشرات إيجابية ومرونة في التعاطي مع سياق اقتصادي متوتّر وصعب، فضلا عن تكيفها مع إجراءات التحوّل البيئي ومراعاة ضوابط التنمية المستدامة.

ظهر ذلك في دراسة حول المقياس الاقتصادي للمؤسسات، أجرتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، على مدى 6 أسابيع، من شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "لابريس" التونسية الناطقة بالفرنسية، إنّ أرباب العمل قدموا توقعات متفائلة لعام 2024، ما يدلّ على تعافي هذه المؤسسات وقدرتها على التأقلم مع الوضع الاقتصادي الصعب.