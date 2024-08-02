أظهرت بيانات اقتصادية صدرت اليوم الجمعة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، انخفاض مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية "قليلًا"، في يوليو \ تموز، وفق وكالة "رويترز".

ووفق البيانات، عوّضت الزيادات في أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر بشكل جزئي، هبوط مؤشر الحبوب.

وسجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للأسعار، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، 120.8 نقطة في يوليو \ تموز، انخفاضًا من 121.0 نقطة في يونيو \ حزيران.

وتم تعديل قراءة يونيو \ حزيران، بعد أن كانت 120.6 نقطة في البداية.