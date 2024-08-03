لم تكن كندا بمنأى عن التضخم المرتفع والمطول في الأشهر الستة والثلاثين الماضية، إذ ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء وعصير البرتقال والحفاضات والهواتف المحمولة بشكل كبير، وفق صحيفة "El Pais" الإسبانية.

وتتضمن هذه القائمة أيضًا رقائق البطاطس المعبأة في أكياس، وهي وجبة خفيفة يتم استهلاكها على نطاق واسع في البلاد.

وتتراوح الزيادات منذ بداية الوباء حتى يونيو/ حزيران الماضي بين 50% و100%، حسب العلامة التجارية أو الصنف.

وحتى الآن هذا العام كان هناك متوسط ​​زيادة تقترب من 6%، ليُباع "الكيس" البالغ وزنه 235 جراما مقابل 5.20 دولار كندي، حوالي 3.50 يورو، باستثناء الضرائب.

كما تظهر الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة من حيث استهلاك الفرد من هذه الوجبة الخفيفة، وتتصدر القائمة الولايات المتحدة.

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ويشير الخبراء إلى أن التغير في أسعار العديد من المنتجات كان له علاقة بزيادة تكاليف النقل والإيجار والعمالة؛ وأيضا مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي حالة "أكياس البطاطس" المعنية على وجه التحديد، فإن العامل الرئيس في ارتفاع سعرها هو الزيادة الكبيرة في أسعار البطاطس والزيت النباتي.

ومع ذلك، أفاد بعض الكنديين بأن الشركات المصنعة تستغل هذا الوضع. حيث في العام الماضي، دعت حملة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة منتجات شركة "Frito-Lay" بسبب سلسلة ارتفاع الأسعار خلال أشهر قليلة.

كما تم توجيه الشكاوى أيضًا إلى محلات السوبر ماركت الكبيرة. ففي هذه الفترة من التضخم المرتفع، سجلت العديد من السلاسل ذات الحضور الأكبر في كندا دخلاً كبيرًا على الرغم من أن حجم المبيعات لم يتغير. وهناك العديد من الكنديين الذين يدينون أكياس رقائق البطاطس التي تحتوي على المزيد من الهواء ومنتجات أقل.