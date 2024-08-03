عقب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، انخفض المؤشر الإجمالي لسوق الأوراق المالية الإيرانية بشكل حاد مع إعادة فتح الأسواق، وتم سحب أكثر من 1.1 تريليون تومان من الأموال الحقيقية من سوق الأوراق المالية في طهران.

وبينما تُحمّل سلطات إيران إسرائيل مسؤولية اغتيال إسماعيل هنية وتتوعد بالرد، انخفض المؤشر الإجمالي لبورصة طهران بمقدار 61705 نقاط اليوم السبت.

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كما وصل مؤشر الوزن المتساوي الإجمالي إلى 637 ألف وحدة بانخفاض قدره 20 ألف وحدة، كما تم سحب تريليون و157 مليار تومان من الأموال الحقيقية من البورصة اليوم.

ومع انخفاض ما يقرب من 3 في المئة، من إجمالي مؤشر السوق في بورصة طهران، أصبح هذا الرقم الآن في حدود مليوني وحدة.

ويستمر مؤشر سوق الأوراق المالية في الانخفاض، بينما أمر محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس إيران، بضخ موارد مالية ضخمة من صندوق التنمية الوطنية إلى هذا السوق.

وقالت مواقع اقتصادية إيرانية: "إنه تم ضخ 100 مليار تومان خلال الأيام الماضية، ويوم السبت 500 مليار تومان في سوق الأوراق المالية من قبل هذه المؤسسة المالية للجمهورية الإسلامية".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بعض المتعاملين في بورصة طهران أوقفوا يوم السبت الأنظمة احتجاجاً على وضع البورصة وإدارة السوق، كما توقف كبار المتعاملين في البورصة عن العمل في قاعة تداول الكتلة.

وأجّج مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صباح الأربعاء الماضي في مقر إقامته بأحد الفنادق الخاضعة لإشراف الحرس الثوري الإيراني، موجة من التهديدات ضد إسرائيل من قبل إيران.