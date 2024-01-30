تونس تتجه إلى الاقتراض الداخلي لمواجهة الأزمة المالية

تتجه السلطات التونسية إلى الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، وسط وضع مالي صعب، دفع إلى البحث عن بدائل لتمويل موازنة الدولة، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ودفعت هذه الظروف الصعبة السلطات التونسية إلى البحث عن حلول داخلية للحدّ من حالة العجز التي تعيشها المالية العامة منذ سنوات متتالية.

وطرحت رئاسة الجمهورية على البرلمان، مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بالإقراض المباشر للدولة، ومن المتوقع أن يتم المصادقة عليه في أقرب وقت، مع منحه صفة الاستعجال.

وكشف مصدر برلماني لـ"إرم نيوز" أن "مشروع القانون يتضمن فصلًا وحيدًا يتعلق بكيفية منح هذه التسهيلات حسب طلبات الخزينة العامة للبلاد، حيث من المقرر إبرام اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تضبط طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها".