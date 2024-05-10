اتهامات لمحمد صلاح.. كلوب يكشف أسرار "مشاجرة ليفربول"
كشف يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تفاصيل مثيرة حول مشاجرة بين اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي.
ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الإثنين القادم.
ودخل كلوب المؤتمر الصحفي للمبارة متأخرا، وحينما تم سؤاله عن السبب قال ضاحكا :"من يهتم؟!" في إشارة لخروج ليفربول من سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انحصر بين آرسنال ومانشستر سيتي.
وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي، إنه بعد الفوز على أستون فيلا عام 2019 بنتيجة 2/1، دخل اثنان من لاعبي الفريق في مشاجرة بعد المباراة.
وذهبت الاتهامات والتكهنات إلى كلا من محمد صلاح وساديو ماني بسبب علاقتهما المتوترة آن ذاك، فيما ذهب آخرون إلى ماني وأندي روبرتسون.
وعن أكثر قرار ندم عليه كلوب خلال مسيرته مع نادي ليفربول، قال إن عدم منح هارفي آليوت عددًا أكبر من الدقائق هو أكثر شيء جعله يندم.
وأبدى كلوب سعادته بوصول ناديه السابق بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، واصفا الأمر بالقصة الجميلة.