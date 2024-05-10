اتهامات لمحمد صلاح.. كلوب يكشف أسرار "مشاجرة ليفربول"

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تفاصيل مثيرة حول مشاجرة بين اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي.

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الإثنين القادم.

ودخل كلوب المؤتمر الصحفي للمبارة متأخرا، وحينما تم سؤاله عن السبب قال ضاحكا :"من يهتم؟!" في إشارة لخروج ليفربول من سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انحصر بين آرسنال ومانشستر سيتي.