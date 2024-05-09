موقف صلاح.. مفاجآت في ترشيحات أفضل لاعب في إنجلترا
أزاحت رابطة الدوري الإنجلبزي الممتاز، اليوم الخميس، الستار عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.
وظهر في القائمة لاعب وحيد فقط من ليفربول وهو القائد، فيرجيل فان دايك، لينافس 7 لاعبين آخرين قد تألقوا على مدار هذا الموسم مع فرقهم.
ولم تختر الرابطة الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، رغم تسجيله 18 هدفًا في الموسم الحالي.
وتواجد لاعبين من مانشستر سيتي وهما إرلينغ هالاند، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفا، بجانب زميله، فيل فودين، الذي سجل 16 هدفا في المسابقة هذا الموسم وصنع 8، بينما غاب زميلهم رودري، رغم تألقه الكبير هذا الموسم.
ومن آرسنال، يظهر على لائحة المرشحين اسم قائد الفريق مارتن أوديغارد، الذي سجل 8 أهداف وصنع مثلها، ليقود الفريق اللندني إلى منافسة سيتي على اللقب قبل أسبوعين على نهاية الموسم.
وهناك أيضا ديكلان رايس، الذي يخوض موسمه الأول مع آرسنال، بعد انتقاله إليه قادما من وست هام، وأحرز 7 أهداف وصنع 8.
ويتواجد أيضا هداف نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك الذي أحرز 20 هدفا حتى الآن، وكل من نجم تشيلسي كول بالمر، صاحب الـ21 هدفا و9 تمريرات حاسمة، وهداف أستون فيلا أولي واتكينز الذي أحرز 19 هدفا، وصنع 12.
وسيتم الإعلان عن هوية الفائز بالجائزة يوم 18 من الشهر الحالي، بعد دمج أصوات المشجعين مع أصوات لجنة من الخبراء.
يذكر أن هذه الجائزة الفردية هي الثالثة من حيث الأهمية، بعد جائزة رابطة الكتاب، وجائزة رابطة اللاعبين المحترفين التي تعتبر الجائزة الأكثر أهمية في الكرة الإنجليزية.
قائمة المرشحين لجائزة فضل لاعب في الدوري الإنجليزي:
1- إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).
2- فيل فودين (مانشستر سيتي).
3- ديكلان رايس (آرسنال).
4- مارتن أوديغارد (آرسنال).
5- فيرجيل فان دايك (ليفربول).
6- كول بالمر (تشيلسي).
7- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل).
8- أولي واتكينز (أستون فيلا).