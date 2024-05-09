موقف صلاح.. مفاجآت في ترشيحات أفضل لاعب في إنجلترا

أزاحت رابطة الدوري الإنجلبزي الممتاز، اليوم الخميس، الستار عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

وظهر في القائمة لاعب وحيد فقط من ليفربول وهو القائد، فيرجيل فان دايك، لينافس 7 لاعبين آخرين قد تألقوا على مدار هذا الموسم مع فرقهم.

ولم تختر الرابطة الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، رغم تسجيله 18 هدفًا في الموسم الحالي.

وتواجد لاعبين من مانشستر سيتي وهما إرلينغ هالاند، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفا، بجانب زميله، فيل فودين، الذي سجل 16 هدفا في المسابقة هذا الموسم وصنع 8، بينما غاب زميلهم رودري، رغم تألقه الكبير هذا الموسم.