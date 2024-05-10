حسام حسن لا يحب صلاح.. تصريح صادم حول أزمة منتخب مصر (فيديو)
زعم أحمد علي نجم هجوم نادي الزمالك الأسبق، مهاجم البنك الأهلي الحالي أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لا يحب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.
وقال أحمد علي، خلال حوار تليفزيوني: "كي أكون واقعيًا.. من الشكل العام حسام حسن لا يحب محمد صلاح".
وأضاف: "خلينا واقعيين بدل ما نكذب هو مبيحبوش".
وتابع: "عن نفسي أتمنى أن ينجح حسام حسن مع منتخب مصر، وهو كمدرب بيشتغل على نفسه كتير".
وواصل: "أتمنى من الناس اللي حوالين حسام حسن اللي شغالين معاه أن يقولوا له الحقيقة".
واختتم: "أكما تمنى من حسام حسن، أن يضم أي لاعب يتألق مع ناديه لمنتخب مصر، حتى لو كان هناك خلاف معه، الموضوع مش شخصي".
وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين الجهاز الجديد لمنتخب مصر وحسام حسن، بعدما رفض صلاح الانضمام للمعسكر الماضي من أجل إكمال رحلة علاجه مع ليفربول.
ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب "الفراعنة" في أواخر مايو الجاري، على أن تبدأ الأجندة الدولية بشكل رسمي بين يومي 3 إلى 11 يونيو المقبل.
وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي سيعود إلى صفوف منتخب مصر خلال التجمع القادم.