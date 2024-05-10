حسام حسن لا يحب صلاح.. تصريح صادم حول أزمة منتخب مصر (فيديو)

وقال أحمد علي، خلال حوار تليفزيوني: "كي أكون واقعيًا.. من الشكل العام حسام حسن لا يحب محمد صلاح".

وأضاف: "خلينا واقعيين بدل ما نكذب هو مبيحبوش".

وتابع: "عن نفسي أتمنى أن ينجح حسام حسن مع منتخب مصر، وهو كمدرب بيشتغل على نفسه كتير".

وواصل: "أتمنى من الناس اللي حوالين حسام حسن اللي شغالين معاه أن يقولوا له الحقيقة".

واختتم: "أكما تمنى من حسام حسن، أن يضم أي لاعب يتألق مع ناديه لمنتخب مصر، حتى لو كان هناك خلاف معه، الموضوع مش شخصي".