أول تعليق من حسام حسن حول مشاجرة محمد صلاح وكلوب
قال مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إنه مساند لمحمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي دائما في أي موقف يتعرض له.
وأصبح خلاف يورغن كلوب مدرب ليفربول مع صلاح بعد المشادة العلنية التي جمعتهما محل جدل كبير ما بين داعم للاعب وداعم للمدرب.
وهاجم عدد كبير من نجوم كرة القدم الإنجليزية محمد صلاح، وكان على رأسهم لاعب ليفربول السابق جيمي كاراغر، فيما دافع آلان شيرر عن محمد صلاح.
وقال مصدر لـ"إرم نيوز" أن حسام حسن تحدث عن محمد صلاح بشكل إيجابي، تعليقا على ما حدث بينهما خلال مباراة ويستهام.
وحسب المصدر المقرب من المدير الفني لمنتخب مصر، فإن حسام "يعلم جيدا أن صلاح من الصعب استفزازه وأنه يتميز بالهدوء وأن ما حدث معه بكل تأكيد خطأ من كلوب".
وأضاف المصدر :"حسام يعلم أن علاقة صلاح ليس على مايرام مع كلوب في الآونة الأخيرة".
وحسب مصادر إرم نيوز، فإن الفترة المقبلة ستشهد تواصلا بين حسام حسن ومحمد صلاح، لتنسيق مسألة انضمامه لمنتخب مصر.
وحسب التقارير، فإن كلوب وجه بعض الكلمات لمحمد صلاح، بسبب تأخره في الاستعداد للنزول إلى الملعب، وهو ما قابله صلاح بغضب شديد، بسبب تلقيه أوامر من المدرب بالاستعداد للنزول ثم التراجع عن الدفع به.
وحسب التقارير، فإن صلاح قال لكلوب أثناء المشادة :"الآن بعد 7 سنوات من الخدمة يتم طردي؟"!.