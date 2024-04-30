أول تعليق من حسام حسن حول مشاجرة محمد صلاح وكلوب

قال مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إنه مساند لمحمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي دائما في أي موقف يتعرض له.

وأصبح خلاف يورغن كلوب مدرب ليفربول مع صلاح بعد المشادة العلنية التي جمعتهما محل جدل كبير ما بين داعم للاعب وداعم للمدرب.

وهاجم عدد كبير من نجوم كرة القدم الإنجليزية محمد صلاح، وكان على رأسهم لاعب ليفربول السابق جيمي كاراغر، فيما دافع آلان شيرر عن محمد صلاح.