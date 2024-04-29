قارئ شفاه يكشف كلمات صلاح الغاضبة لكلوب

وأوضح كاسيدي أن صلاح لم يكن جاهزًا بالسرعة التي كان يريدها كلوب.

وتابع أن كلوب أثار غضب صلاح برد لم يتم تحديده.

وفي هذه المرحلة فقد صلاح أعصابه وقال: "سأحصل على بطاقة حمراء، بعد سبع سنوات، بعد سبع سنوات من الخدمة، بعد سبع سنوات".

واضطر داروين نونيز بعد ذلك إلى إبعاد صلاح عن كلوب.

وبعد الحادث، تجاهل صلاح كلوب أثناء دخوله إلى أرض الملعب، ثم قال اللاعب للصحفيين: "إذا تحدثت، فستكون هناك نار".

وأثارت الحادثة الشكوك حول مستقبل صلاح في ليفربول حيث ينتهي عقده في يونيو 2025، وهو ما قد يكون دافعًا للريدز للاستفادة من المهاجم ببيعه في الصيف، بحسب "ديلي ميل".

ومع ذلك، ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن ليفربول واثق من بقاء صلاح الذي سيبلغ 32 عاما في يونيو المقبل.

وبحسب "ذا أتلتيك"، فإن صلاح لم يعط "أي إشارة إلى رغبته في مغادرة ليفربول.

ومحمد صلاح هو هداف ليفربول الموسم الحالي برصيد 24 هدفا في 41 مباراة، منها 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز.