رد فعل مفاجئ من ليفربول تجاه محمد صلاح

كشف ديفيد أورنستن، الصحفي بشبكة "ذا أتلتيك" عن مصير الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والذي خرجت بشأنه تكهنات قوية بإمكانية رحيله عن "الريدز"، إثر الاشتباك اللفظي العلني مع مدربه الألماني يروغن كلوب، مساء السبت، في مواجهة وست هام يونايتد.

ودخل صلاح في نقاش حاد مع كلوب قبل دخوله أرض الملعب كبديل في الدقائق العشر الأخيرة؛ ما استدعى تدخل داروين نونيز لمنع اللاعب المصري من إشعال الأمور أكثر.

ووفقًا لِما ذكرته "ذا أتلتيك"، اليوم الاثنين، فإن نادي ليفربول يتوقع استمرار محمد صلاح مع الفريق خلال الصيف المقبل وعدم رحيله، إذ يخطط النادي للمستقبل واللاعب جزء من خطط الفريق المستقبلية.