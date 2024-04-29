رد فعل مفاجئ من ليفربول تجاه محمد صلاح
كشف ديفيد أورنستن، الصحفي بشبكة "ذا أتلتيك" عن مصير الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والذي خرجت بشأنه تكهنات قوية بإمكانية رحيله عن "الريدز"، إثر الاشتباك اللفظي العلني مع مدربه الألماني يروغن كلوب، مساء السبت، في مواجهة وست هام يونايتد.
ودخل صلاح في نقاش حاد مع كلوب قبل دخوله أرض الملعب كبديل في الدقائق العشر الأخيرة؛ ما استدعى تدخل داروين نونيز لمنع اللاعب المصري من إشعال الأمور أكثر.
ووفقًا لِما ذكرته "ذا أتلتيك"، اليوم الاثنين، فإن نادي ليفربول يتوقع استمرار محمد صلاح مع الفريق خلال الصيف المقبل وعدم رحيله، إذ يخطط النادي للمستقبل واللاعب جزء من خطط الفريق المستقبلية.
وأوضح التقرير: "يقترب المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا من الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده، وكانت هناك تكهنات متزايدة بأنه سيغادر، لكن حتى اللحظة لم يعطِ النجم المصري لفريقه أي مؤشرات على رغبته في الرحيل بشكل مباشر، وهو ما يقابل رغبة ليفربول في الاحتفاظ به مع المدرب الجديد".
وأشار: "رغم الاهتمام الكبير من أندية الدوري السعودي، فإنه من الواضح أن صلاح يرغب في الاستمرار لموسم إضافي مع ليفربول، كما إن الاهتمام أصبح أقل حدَّة مما كان عليه عندما استثمر الدوري السعودي للمحترفين بكثافة في التعاقدات الجديدة الصيف الماضي، إذ كان الاتحاد يستهدف صلاح لقيادتهم في مشاركتهم بكأس العالم للأندية".
ووفقًا للتقرير، فإن من المتوقع مناقشة مستقبل الثلاثي صلاح وفيرجيل فان دايك وأليكساندر أرنولد بمجرد تعيين الهولندي آرني سلوت مدربًا للفريق، خاصة وأن الثلاثي تنتهي عقودهم معًا.
وشد التقرير على أن "حادثة كلوب لم تؤثر بأي شكل على مستقبل صلاح أو مناقشة تجديد العقد المتوقعة"، ووصفت بأنها "غير متصلة على الإطلاق" خاصة وأن المدرب الألماني سيرحل على أي حال بنهاية الموسم.
واختتم التقرير: "إذا لم يمدد صلاح عقده مع ليفربول أو يلتزم بأي مكان آخر، فقد يفضل الدوري السعودي للمحترفين التركيز على ضمه في عام 2025 عندما يبلغ من العمر 33 عامًا ولن تكون هناك حاجة إلى دفع رسوم انتقال".
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في الـ30 من يونيو 2025، لكن الشائعات تربط اللاعب بالرحيل في نهاية الموسم الحالي مع اهتمام الدوري السعودي.
وترغب أندية الاتحاد والهلال في ضم النجم المصري في الموسم المقبل، وبحسب تقارير أخيرة، فإن مستقبل اللاعب سيتحدد بنهاية الموسم.