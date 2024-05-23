بغداد بونجاح يقترب من فريق عاصمي في الدوري السعودي
كشفت تقارير صحفية عن النادي السعودي الذي يستهدف ضم الجزائري بغداد بونجاح في الميركاو الصيفي المقبل، بعد رحيله عن السد القطري.
وأعلن بونجاح أخيرا نهاية مسيرته مع فريق السد، والتي دامت لنحو 9 سنوات كاملة، وشهدت العديد من النجاحات على الصعيدين الفردي والجماعي، خاصة في المنافسات المحلية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن اللاعب الجزائري، توصل لاتفاق شبه نهائي يقضي بانتقاله إلى صفوف الشباب، أحد أندية العاصمة الرياض، بداية من الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن هناك اتفاقا تم بين بغداد بونجاح ومسؤولي نادي الشباب للانتقال إلى صفوف الفريق مطلع الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد حسم اللاعب الأمور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.
ومن المقرر أن يعلن نادي الشباب عن الصفقة عقب انتهاء الموسم الجاري من مسابقة دوري روشن.
وخاض النجم الجزائري 229 مباراة في مختلف البطولات، خلال مسيرته مع السد، وسجل خلالها 201 هدف وأسهم بـ60 تمريرة حاسمة.
وقبل انضمامه إلى السد، كان بونجاح لاعبا مؤثرا في صفوف فريق النجم الساحلي، وسجل معه 32 هدفا، وأسهم بـ 13 تمريرة حاسمة، خلال 54 مباراة فقط بالبطولات كافة أيضا.