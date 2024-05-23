بغداد بونجاح يقترب من فريق عاصمي في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن النادي السعودي الذي يستهدف ضم الجزائري بغداد بونجاح في الميركاو الصيفي المقبل، بعد رحيله عن السد القطري.

وأعلن بونجاح أخيرا نهاية مسيرته مع فريق السد، والتي دامت لنحو 9 سنوات كاملة، وشهدت العديد من النجاحات على الصعيدين الفردي والجماعي، خاصة في المنافسات المحلية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن اللاعب الجزائري، توصل لاتفاق شبه نهائي يقضي بانتقاله إلى صفوف الشباب، أحد أندية العاصمة الرياض، بداية من الموسم المقبل.