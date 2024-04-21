ناد سعودي عاصمي يقترب من ضم بغداد بونجاح

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، فإن "مسؤولي الشباب، قدَّموا عرضًا لمدة عامين للمهاجم مقابل 6 ملايين يورو عن كل موسمٍ".

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادرها، بأنه ينتظر أن يتفق الطرفان قريبًا، ويوقعا العقد، لا سيما في ظل رغبة بونجاح باللعب في دوري روشن السعودي، وتمثيل الشباب الموسم المقبل.

وخاض بونجاح 24 مباراةً مع السد الموسم الجاري، سجل 13 هدفًا، وصنع أربعة، وتبلغ قيمته السوقية نحو 4 ملايين يورو.

وفاز بونجاح بجائزة هداف دوري نجوم قطر 3 مرات في موسم 2016-2017 و2018-2019 و2020-2021.

وحصل على بطولة الدوري القطري 3 مرات، ومرتين بطولة كأس أمير قطر، وكذلك كأس أمم أفريقيا 2019.