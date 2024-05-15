رسميًا.. السد القطري يعلن رحيل بغداد بونجاح
أعلن نادي السد القطري رحيل مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح، مع نهاية الموسم الجاري، بشكل رسمي.
وينتهي عقد المهاجم الجزائري نهاية الموسم الحالي، ويحق له الاتفاق والانتقال إلى أي نادٍ من دون العودة إلى السد.
وأصدر نادي السد بيانًا وجّه فيه الشكر إلى الجزائري بغداد بونجاح، متمنيًا له التوفيق في مرحلته المقبلة.
وشارك بغداد بونجاح مع فريق السد القطري في 26 مباراة بالموسم الحالي بجميع البطولات.
وحصل بونجاح مع السد على بطولة دوري نجوم قطر 3 مرات، وكأس أمير قطر مرتين.
وفاز بونجاح بجائزة هداف دوري نجوم قطر 3 مرات، في مواسم 2016-2017 و2018-2019 و2020-2021.