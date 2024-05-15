رسميًا.. السد القطري يعلن رحيل بغداد بونجاح

أعلن نادي السد القطري رحيل مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح، مع نهاية الموسم الجاري، بشكل رسمي.

وينتهي عقد المهاجم الجزائري نهاية الموسم الحالي، ويحق له الاتفاق والانتقال إلى أي نادٍ من دون العودة إلى السد.

وأصدر نادي السد بيانًا وجّه فيه الشكر إلى الجزائري بغداد بونجاح، متمنيًا له التوفيق في مرحلته المقبلة.