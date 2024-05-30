النصر السعودي يوقف المفاوضات مع جميع النجوم الأجانب
كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ إدارة نادي النصر السعودي قرارًا مهمًّا بشأن عقود لاعبيها الأجانب.
وارتبط اسم النصر بضم العديد من اللاعبين الأجانب، أبرزهم أليسون بيكر، حارس ممرى ليفربول، وكيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، كما إنه من المزمع رحيل الإسباني لابورت عن "العالمي" في الميركاتو المقبل.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الشرق"، فإن إدارة النصر أوقفت المفاوضات مع اللاعبين الأجانب المزمع ضمهم للفريق الموسم المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر، بأن إدارة "العالمي" اتخذت هذا القرار لعدم إبلاغهم بالميزانية من قبل لجنة الاستقطاب.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة أخبرت النادي، أن الإبلاغ بالميزانية سيكون بعد نهاية الموسم.
ويستعد النصر لختام الموسم الجمعة المقبل الـ31 من مايو الجاري عندما يصطدم بالهلال، بطل الدوري، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".
ووصل الهلال للنهائي على حساب الاتحاد بعد الفوز عليه في نصف النهائي على ملعبه بجدة بنتيجة 2-1، بينما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الانتصار على الخليج بنتيجة 3-1 في الدور ذاته.
ويسعى كل فريق للظفر بالكأس الغالية، فالهلال يأمل في الحفاظ على اللقب والفوز به للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بينما يسعى النصر نحو اللقب الغائب منذ عام 1990 للمرة السابعة في تاريخه.
وجمعت الفريقين 5 مواجهات هذا الموسم، حقق النصر فيها انتصارًا وحيدًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بينما انتصر الهلال في الدوري وكأس السوبر وكأس موسم الرياض، وحسم التعادل المواجهة الأخيرة في الدوري.