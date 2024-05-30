النصر السعودي يوقف المفاوضات مع جميع النجوم الأجانب

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ إدارة نادي النصر السعودي قرارًا مهمًّا بشأن عقود لاعبيها الأجانب.

وارتبط اسم النصر بضم العديد من اللاعبين الأجانب، أبرزهم أليسون بيكر، حارس ممرى ليفربول، وكيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، كما إنه من المزمع رحيل الإسباني لابورت عن "العالمي" في الميركاتو المقبل.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الشرق"، فإن إدارة النصر أوقفت المفاوضات مع اللاعبين الأجانب المزمع ضمهم للفريق الموسم المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، بأن إدارة "العالمي" اتخذت هذا القرار لعدم إبلاغهم بالميزانية من قبل لجنة الاستقطاب.