النصر يتلقى خبرًا مفرحا قبل مواجهة الهلال

تلقى نادي النصر السعودي خبرا مفرحا بعودة البرازيلي أليكس تيليس، الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة في التدريبات؛ ما يمنح الجماهير أملا بجاهزيته، للتواجد في قائمة مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، في نهائي كأس الملك.

وكان تيليس تعرض للإصابة على هامش مشاركته في مباراة النصر ضد الرياض، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم يستطع تيليس إكمال المباراة، بعد تعرضه إلى كدمة بسيطة في الركبة، وغاب عن مباراة الاتحاد ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.