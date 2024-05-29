النصر يتلقى خبرًا مفرحا قبل مواجهة الهلال
تلقى نادي النصر السعودي خبرا مفرحا بعودة البرازيلي أليكس تيليس، الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة في التدريبات؛ ما يمنح الجماهير أملا بجاهزيته، للتواجد في قائمة مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، في نهائي كأس الملك.
وكان تيليس تعرض للإصابة على هامش مشاركته في مباراة النصر ضد الرياض، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ولم يستطع تيليس إكمال المباراة، بعد تعرضه إلى كدمة بسيطة في الركبة، وغاب عن مباراة الاتحاد ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن اللاعب شارك، يوم الثلاثاء، في التدريبات الجماعية، وتأكدت جاهزيته للعب أمام الهلال، يوم الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأشار التقرير إلى تعافي الظهير تمامًا من كدمة الركبة التي تعرَّض لها، خلال مواجهة الرياض.
وأدى البرازيلي تدريبات تكتيكية، تلتها مناورة في منتصف الملعب، برفقة الأسماء التي لم تشارك أمام الاتحاد، يوم الإثنين الماضي، ضمن جولة الدوري الختامية.
ويواجه النصر نظيره الهلال، في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مساء يوم الجمعة المُقبل، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويبحث النصر، بقيادة مديره الفني البرتغالي لويس كاسترو، عن تعويض الإخفاق في التتويج ببطولة الدوري المحلي، بانتزاع البطولة المرموقة، وحسم صراعه مع الهلال بطل النسخة الأخيرة من الدوري.