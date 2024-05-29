خطوة أخيرة من أسطورة ريال مدريد للانضمام إلى النصر السعودي
اقترب الدولي الإسباني السابق وقائد ريال مدريد، فرناندو هييرو، من تولّي منصب مهم داخل أروقة نادي النصر السعودي، خلال أيام قليلة مقبلة.
هييرو مطلوب داخل نادي النصر السعودي، لتولّي منصب المدير الرياضي للنادي العاصمي السعودي في الفترة المقبلة.
وفي خطوة تقربه من تولّي هذا المنصب، قدم فرناندو هييرو، استقالته من منصبه كمدير رياضي في نادي تشيفاس، المنتمي للدوري المكسيكي.
وأعلن نادي تشيفاس، مساء الأربعاء، موافقته على الاستقالة التي تقدم بها فرناندو هييرو من منصبه، متمنيًا له النجاح في خطوته المقبلة.
يذكر أن نادي النصر قدَّم، في الساعات القليلة الماضية، عرضًا "مغريًا للغاية" من الناحية المادية لأسطورة كرة القدم الإسبانية، ومن المرجح أن يوافق عليه بعد استقالته من النادي المكسيكي.
وخاض فيرناندو هييرو تجربة تدريبية قصيرة في ريال مدريد؛ إذ كان مساعدًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلتو خلال موسم 2014، ثم تولّى تدريب فريق ريال أوفيديو، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وعمل هييرو كمدير رياضي لمنتخب إسبانيا، في الفترة من نوفمبر حتى يوليو 2018، كما قاد المنتخب الإسباني كمدرب في كأس العالم بروسيا في العام ذاته.