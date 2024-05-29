خطوة أخيرة من أسطورة ريال مدريد للانضمام إلى النصر السعودي

هييرو مطلوب داخل نادي النصر السعودي، لتولّي منصب المدير الرياضي للنادي العاصمي السعودي في الفترة المقبلة.

وفي خطوة تقربه من تولّي هذا المنصب، قدم فرناندو هييرو، استقالته من منصبه كمدير رياضي في نادي تشيفاس، المنتمي للدوري المكسيكي.

وأعلن نادي تشيفاس، مساء الأربعاء، موافقته على الاستقالة التي تقدم بها فرناندو هييرو من منصبه، متمنيًا له النجاح في خطوته المقبلة.