بعد تعثر مفاوضات صلاح.. الاتحاد السعودي يجدد مساعيه لضمّ نجم توتنهام

ولم يتبقَ لنجم توتنهام سون هيونج مين سوى عام واحد على نهاية عقده، في حين تشير بعض التقاريرالمقربة من نادي الاتحاد أنه سيقدم عرضًا كبيرًا لقائد منتخب كوريا الجنوبية، إذا فشلت مساعي توتنهام في تجديد عقده.

ويعد سون هيونغ مين، صاحب الـ31 عاما، أحد أكبر الأسماء فى كرة القدم الإنجليزية، وانضم لصفوف توتنهام في أغسطس 2015، قادماً من باير ليفركوزن، وبات في ظرف سنوات قليلة واحدا، ليس من نجوم "السبيرز" فقط، بل أيقونةً في النادي، ونجمًا في دوري البريمرليغ.

وساهم سون في وصول توتنهام في 2019 للمرة الأولى لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر اللقب أمام مواطنه ليفربول، كما أنهى قبل ذلك بثلاث سنوات سباق الدوري الإنجليزي في مركز الوصافة خلف البطل ليستر سيتي.

وخلال موسم 2023 ـ 2024، خاض الدولي الكوري الجنوبي 44 مباراة مع توتنهام في كل المسابقات، وسجل 19 هدفا، بجانب صناعة 10 أهداف أخرى.