سون هيونغ مين يرد على تقارير انضمامه لنادي الاتحاد السعودي

وكانت شبكة "ESPN" قد كشفت عن استعداد نادي الاتحاد السعودي لتقديم عرض لنظيره توتنهام يصل إلى 60 مليون يورو، لضم سون هيونغ مين.

وحسم سون موقفه من اللعب لنادي الاتحاد، في تصريحات نشرها الصحفي فابريزيو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، قائلا: "لدي الكثير من الأشياء لفعلها في الدوري الإنجليزي، المال ليس مهمًا بالنسبة لي الآن".

وأضاف: "اللعب بأفضل دوري في العالم هو شيء مهم، سأستعد جيدًا للموسم الجديد عندما أعود إلى توتنهام".

كما كشف رومانو عن رفض نادي توتنهام الإنجليزي رحيل سون هيونغ مين، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "توتنهام ليس لديه أي نية على الإطلاق لبيع سون على الرغم من الشائعات مع الأندية السعودية".

وأضاف:" توتنهام لم يتلقَ أي عرض ملموس في هذه المرحلة، ويبدو أن سون مصمم أيضًا على الاستمرار في فريقه الإنجليزي".