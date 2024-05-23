قرار غريب من جيسوس قبل مواجهة الطائي بساعات
كشفت تقارير صحفية، أن خورخي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، اتخذ قرارًا مغايرًا على عكس عاداته قبل مواجهة الفريق ضد الطائي، التي تقام، مساء الخميس، في دوري روشن.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن جيسوس، غيَّر عاداتِه بعد حسم لقب الدوري، إذ قرَّر، مساء الأربعاء، عدم إقامة معسكر للمبيت، قبيل مواجهة الطائي ضمن الجولة الـ 33، كما هو معتاد في المواجهات السابقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيسوس طلب من اللاعبين، بعد انتهاء آخر حصة تدريبية قبل المباراة المقرّرة، اليوم الخميس، العودة إلى منازلهم، مؤكدًا لهم إلغاء المعسكر الذي كان يفرضُه عليهم عشيَّة أي لقاءٍ رسمي في الرياض.
وأوضحت أن جيسوس وجَّه الفريق بالتجمع، ظهر الخميس، داخل مقر النادي، لحضور اجتماع فني معه، قبل التوجه إلى ملعب نادي الشباب، الذي يحتضن المواجهة مع الطائي.
ونوه التقرير بأن إلغاء المعسكر جاء لقناعة البرتغالي بعدم الحاجة إليه بعدما حسم فريقُه الدوري وانتهى من خوض ديربي الرياض ضد النصر.
وكان الهلال حقق لقب الدوري للمرة الـ19 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم، السبت قبل الماضي، ضمن الجولة الـ31.
ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 90 نقطة، من الفوز في 29 مباراة والتعادل في 3 مواجهات.
فيما يتواجد فريق الطائي بالمركز الخامس عشر، وفي جعبته 31 نقطة حصل عليها من 32 مباراة؛ إذ فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 17 مرة.