قرار غريب من جيسوس قبل مواجهة الطائي بساعات

كشفت تقارير صحفية، أن خورخي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، اتخذ قرارًا مغايرًا على عكس عاداته قبل مواجهة الفريق ضد الطائي، التي تقام، مساء الخميس، في دوري روشن.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن جيسوس، غيَّر عاداتِه بعد حسم لقب الدوري، إذ قرَّر، مساء الأربعاء، عدم إقامة معسكر للمبيت، قبيل مواجهة الطائي ضمن الجولة الـ 33، كما هو معتاد في المواجهات السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيسوس طلب من اللاعبين، بعد انتهاء آخر حصة تدريبية قبل المباراة المقرّرة، اليوم الخميس، العودة إلى منازلهم، مؤكدًا لهم إلغاء المعسكر الذي كان يفرضُه عليهم عشيَّة أي لقاءٍ رسمي في الرياض.