نجم الهلال السعودي يعتذر عن المشاركة في أولمبياد باريس

أعلن حارس منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي ياسين بونو عدم مشاركته مع منتخب بلاده الأولمبي في الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك ليمنح مواطنه "علاء بعروش" أحقيته في حراسة مرمى أسود الأطلس، وفق ما أوردته مصادر إعلامية مغربية.

وذكرت المصادر نقلاً عن أطراف قريبة من كواليس منتخب أسود الأطلس الأولمبي أن بونو، (33 عامًا)، قدَّم اعتذاره عن المشاركة في أولمبياد باريس الذي يشهد مشاركة منتخب المغرب، في الفترة بين 24 يوليو و11 أغسطس المقبلين، لأنه يرى أن الحارس علاء بعروش هو من قاد المغرب للتأهل للاولمبياد، ويستحق أن يشارك في البطولة، وألا يحرمه أحد من استحقاقه.

وينتظر أن يعلن مدرب المنتخب الأولمبي المغربي طارق السكتيوي عن قائمة اللاعبين الذين سيمثلون المغرب في مسابقة كرة القدم في ألعاب باريس 2024، والتي ستتضمن 3 لاعبين، فوق سن 23 عامًا، كما يسمح بذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم.