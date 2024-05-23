الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة نجم برشلونة
اقترب نادي الهلال السعودي من حسم التعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني مطلع الموسم المقبل.
ويتحرك مسؤولو الهلال السعودي باتجاه حسم التعاقد مع صفقة هجومية مميزة قبل بداية الموسم المقبل.
واستقر مسؤولو الهلال على اسم البرازيلي رافينيا نجم برشلونة لتدعيم الصفوف والتعاقد معه بشكل رسمي.
وبحسب فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة (ماركا) الإسبانية، فإن هناك اتصالات مكثفة من جانب إدارة الهلال للفوز بخدمات رافينيا.
وأشار دياز عبر برنامج (دورينا غير) إلى أن رافينيا الخيار الأقرب لتدعيم صفوف برشلونة في الموسم الجديد، خاصة أن هناك صعوبات في ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وأكد أن برشلونة يتجه للموافقة على رحيل اللاعب في ظل رغبة إدارة النادي الإسباني في تغيير جلد الفريق بجانب الاستفادة من عائد بيع اللاعب لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.
ودخل رافينيا مؤخرًا في خلاف مع تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لفريق برشلونة، بعدما أبدى اللاعب البرازيلي غضبه بعد تبديله في لقاء فالنسيا بالدوري الإسباني.
وانضم الجناح البرازيلي إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي.
وشارك رافينيا في 22 هدفًا لبرشلونة هذا الموسم، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 12 لزملائه خلال 37 مباراة خاضها مع الفريق في كل البطولات.
ولعب رافينيا من قبل في صفوف رين الفرنسي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي