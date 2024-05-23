الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة نجم برشلونة

ودخل رافينيا مؤخرًا في خلاف مع تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لفريق برشلونة، بعدما أبدى اللاعب البرازيلي غضبه بعد تبديله في لقاء فالنسيا بالدوري الإسباني.

وانضم الجناح البرازيلي إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وشارك رافينيا في 22 هدفًا لبرشلونة هذا الموسم، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 12 لزملائه خلال 37 مباراة خاضها مع الفريق في كل البطولات.

ولعب رافينيا من قبل في صفوف رين الفرنسي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي