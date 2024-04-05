إلغاء تدريب الزمالك بسبب حالة وفاة مفاجئة

ويستعد لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كاس الكونفدرالية.

وتوفي محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، قبيل تدريبات الفريق.

وعلى الفور قرر الجهاز الفني للفريق الأول بكرة القدم لنادي الزمالك، إلغاء مران القلعة البيضاء مساء اليوم الخميس

ويستعد أمام موردن فيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الأحد المقبل.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1.