خلاف كبير في مجلس إدارة الزمالك بشأن مواجهة الأهلي
نشبت خلافات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك المصري؛ بسبب وجود رأيين متناقضين بشأن إقامة مباراتي القمة أمام الأهلي بالدوري في المملكة العربية السعودية.
وتلقى ناديا الأهلي والزمالك اقتراحا من رابطة الأندية المصرية بنقل مباراتي الدوري إلى السعودية، على أن يحصل كل فريق على نصف مليون دولار نظير ذلك.
وقبل أيام تغلب الأهلي 2/0 على الزمالك في السعودية في نهائي كأس مصر للموسم 2022/2023، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.
وقال مصدر داخل إدارة نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن هناك أعضاء داخل المجلس يؤيدون فكرة اللعب بالسعودية بسبب الحصول على مليون دولار حال لعب المباراتين هناك.
وأوضح المصدر: "جبهة الموافقة تضم حسين لبيب رئيس النادي وهاني شكري وهاني بيرزي وحسام المندوه".
وعن الجبهة الأخرى قال: "يرفض السفر كل من أحمد سليمان وحسين السيد ومحمد طارق ورامي نصوحي".
وعن طبيعة الخلافات قال: "الجبهة المؤيدة لقرار اللعب في السعودية تشترط ضرورة الحصول على كافة الضمانات الممكنة، حيث ترى تلك الجبهة أنها ستطلب حكما من الصف الأول أوروبيا مع وجود تقنية الفيديو بجودة مرتفعة كالتي تتم الاستعانة بها في الدوري السعودي".
وأضاف: "الجبهة المعارضة ترى أن الموافقة على عرض اللعب في السعودية تمثل انتقاصًا من حقوق النادي، إذ ترى أن الفريق تعرض لظلم بيّن من خلال العنف ضد لاعبي الزمالك وعدم حمايتهم، ما تسبب بإصابة زيزو وتحجيم لاعبي الزمالك في الملعب ما أدى إلى خسارتهم".
وتابع: "سيتم عقد اجتماع عاجل مساء اليوم الأربعاء أو غدًا الخميس على أقصى تقدير، وسيصدر المجلس قراره الرسمي خلال 48 ساعة بعد دراسة الموضوع من جميع الجوانب الإدارية والتسويقية، وأيضًا الرغبة الجماهيرية".
واختتم: "في حالة الموافقة على لعب المباراتين في السعودية أو الرفض، سيصدر مجلس الإدارة بيانا رسميا يوضح سبب القرار، سواء بالقبول أو الرفض؛ لعدم خلق عداوة جماهيرية مع المجلس".