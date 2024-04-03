خلاف كبير في مجلس إدارة الزمالك بشأن مواجهة الأهلي

وتلقى ناديا الأهلي والزمالك اقتراحا من رابطة الأندية المصرية بنقل مباراتي الدوري إلى السعودية، على أن يحصل كل فريق على نصف مليون دولار نظير ذلك.

وقبل أيام تغلب الأهلي 2/0 على الزمالك في السعودية في نهائي كأس مصر للموسم 2022/2023، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

وقال مصدر داخل إدارة نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن هناك أعضاء داخل المجلس يؤيدون فكرة اللعب بالسعودية بسبب الحصول على مليون دولار حال لعب المباراتين هناك.

وأوضح المصدر: "جبهة الموافقة تضم حسين لبيب رئيس النادي وهاني شكري وهاني بيرزي وحسام المندوه".

وعن الجبهة الأخرى قال: "يرفض السفر كل من أحمد سليمان وحسين السيد ومحمد طارق ورامي نصوحي".