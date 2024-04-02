يحصل على راتبه بالجنيه.. الزمالك يتمم اتفاقه مع محمود الأسود
أتم نادي الزمالك المصري، اتفاقه مع نظيره الكرامة السوري، للحصول على خدمات محمود الأسود مهاجم الفريق، لارتداء القميص الأبيض في فترة الانتقالات المقبلة.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز"، أن الاتفاق تم بشكل "شبه نهائي" بين الناديين، بعد التوصل إلى قيمة مالية مناسبة.
وأضاف: "سيحصل نادي الكرامة السوري على 120 ألف دولار نظير استغنائه عن اللاعب لصالح الزمالك".
وأضاف: "سيحصل محمود الأسود على راتبه بالجنيه المصري، وسيوقع على عقد مع الزمالك يمتد لأربع سنوات".
واختتم: "مع أول توقف للدوري السوري، سيصل اللاعب إلى القاهرة للتوقيع الرسمي على العقود، وإرسال قيمة التعاقد لناديه السوري".
وشارك محمود الأسود في أربع مباريات مع منتخب سوريا، في أمم آسيا الأخيرة، وذلك أمام أوزبكستان، وأستراليا، والهند، في دور المجموعات، وأخيرًا إيران.
وكان منتخب سوريا قد ودع منافسات كأس آسيا من دور الـ16، بعد الخسارة أمام إيران بركلات الترجيح.