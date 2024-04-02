يحصل على راتبه بالجنيه.. الزمالك يتمم اتفاقه مع محمود الأسود

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز"، أن الاتفاق تم بشكل "شبه نهائي" بين الناديين، بعد التوصل إلى قيمة مالية مناسبة.

وأضاف: "سيحصل نادي الكرامة السوري على 120 ألف دولار نظير استغنائه عن اللاعب لصالح الزمالك".

وأضاف: "سيحصل محمود الأسود على راتبه بالجنيه المصري، وسيوقع على عقد مع الزمالك يمتد لأربع سنوات".

واختتم: "مع أول توقف للدوري السوري، سيصل اللاعب إلى القاهرة للتوقيع الرسمي على العقود، وإرسال قيمة التعاقد لناديه السوري".