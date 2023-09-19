جيني هيرموسو تنتقد استدعاء زميلاتها لتمثيل منتخب إسبانيا

وأعلنت لاعبات كرة القدم في إسبانيا أمس الاثنين الاستمرار في الإضراب رغم استدعاء معظم الفائزات بكأس العالم لتشكيلة جديدة لخوض مباريات مقبلة.

وبدأ الإضراب احتجاجًا على تقبيل لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق لإيرموسو في فمها دون رغبتها خلال مراسم تتويج إسبانيا بكأس العالم في أستراليا.

وفي حال رفض تمثيل المنتخب تواجه اللاعبات غرامات بنحو 30 ألف يورو (32 ألف دولار) والحرمان من تصريح الاتحاد الإسباني لفترة تتراوح بين عامين و15 عامًا تحت قوانين الرياضة في إسبانيا.

وقالت هيرموسو، التي لم تتلق دعوة للانضمام للمنتخب، إن اللاعبات في حالة دهشة بعد الاستدعاء والاضطرار للتعامل مع "موقف مؤسف آخر تسبب فيه صناع القرار في الاتحاد الإسباني".

وأضافت المهاجمة (33 عامًا) في بيان عبر منصة إكس "اللاعبات على يقين من أنها إستراتيجية أخرى للتقسيم والتلاعب للتخويف وتهديدنا بالتداعيات القانونية والعقوبات المالية.