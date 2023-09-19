جيني هيرموسو تنتقد استدعاء زميلاتها لتمثيل منتخب إسبانيا
وجهت جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات لكرة القدم انتقادات حادة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد استدعاء زميلاتها لتمثيل المنتخب في دوري الأمم الأوروبية.
واستدعى الاتحاد الإسباني اللاعبات الدوليات لمعسكر المنتخب استعدادًا للاستحقاق الدولي رغم قرار بعضهن الإضراب وتعليق مشاركتهن لحين إجراء مزيد من الإصلاحات في الاتحاد.
وقالت جيني هيرموسو إن قرار استدعاء اللاعبات المقاطعات للمنتخب دليل على "عدم حدوث تغيير" في الاتحاد الإسباني للعبة حتى بعد استقالة رئيسه بعد فضيحة قبلة كأس العالم للسيدات "لويس روبياليس".
وأعلنت لاعبات كرة القدم في إسبانيا أمس الاثنين الاستمرار في الإضراب رغم استدعاء معظم الفائزات بكأس العالم لتشكيلة جديدة لخوض مباريات مقبلة.
وبدأ الإضراب احتجاجًا على تقبيل لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق لإيرموسو في فمها دون رغبتها خلال مراسم تتويج إسبانيا بكأس العالم في أستراليا.
وفي حال رفض تمثيل المنتخب تواجه اللاعبات غرامات بنحو 30 ألف يورو (32 ألف دولار) والحرمان من تصريح الاتحاد الإسباني لفترة تتراوح بين عامين و15 عامًا تحت قوانين الرياضة في إسبانيا.
وقالت هيرموسو، التي لم تتلق دعوة للانضمام للمنتخب، إن اللاعبات في حالة دهشة بعد الاستدعاء والاضطرار للتعامل مع "موقف مؤسف آخر تسبب فيه صناع القرار في الاتحاد الإسباني".
وأضافت المهاجمة (33 عامًا) في بيان عبر منصة إكس "اللاعبات على يقين من أنها إستراتيجية أخرى للتقسيم والتلاعب للتخويف وتهديدنا بالتداعيات القانونية والعقوبات المالية.
"إنه دليل قاطع على أنه حتى اليوم لم يتغير أي شيء".
وذكر الاتحاد الإسباني في بيان في وقت سابق أمس الاثنين، أنه مقتنع بضرورة إجراء "تغييرات هيكلية".
وفضلت مونتسي تومي، التي تولت تدريب إسبانيا خلفًا لخورخي بيلدا، عدم استدعاء إيرموسو بسبب الاهتمام الإعلامي الشديد بها في الشهر الماضي.
وقالت تومي "نقف مع جيني ونؤمن بأن هذه أفضل طريقة لحمايتها لكننا نعتمد عليها".