أمر قضائي ضد روبياليس يمنع اقترابه من جيني هيرموسو
أصدر أحد قضاة التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية أمرًا تقييدًا سيمنع لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد المحلي لكرة القدم من الاقتراب من جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الوطني للسيدات عقب مثول روبياليس أمام محكمة بتهمة الاعتداء الجنسي بعد تقبيله للاعبة على شفتيها.
وأثارت الواقعة، والتي حدثت خلال حفل توزيع الميداليات عقب فوز إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات في سيدني بأستراليا، في 20 أغسطس/ آب الماضي، ضجة حول التمييز الجنسي في الرياضة، والمجتمع الإسباني، وأثارت احتجاجات مشابهة لحركة "مي تو".
واتجه "روبياليس" إلى المحكمة العليا في مدريد، اليوم الجمعة، لمواجهة استجواب بعد دعوى ضده تتهمه بالاعتداء الجنسي لتقبيل "هيرموسو" على شفتيها دون رغبتها.
يذكر أن المدعي المسؤول عن القضية قال إن "روبياليس" الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم نفى مزاعم الاعتداء الجنسي والإكراه في جلسة استماع أولية أمام محكمة، اليوم الجمعة؛ بعد شكوى اللاعبة "هيرموسو" بسبب قبلة قالت إنها أُرغمت عليها.
وأثارت الواقعة غضبًا في المجتمع والوسط الرياضي الإسباني، وقادت إلى احتجاجات مشابهة لحركة "مي تو".
ورغم مثوله أمام المحكمة أعلنت لاعبات، بعضهن من التشكيلة الفائزة بكأس العالم الأخيرة، مقاطعة المنتخب لحين حدوث تغييرات في إدارة الاتحاد.