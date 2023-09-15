أمر قضائي ضد روبياليس يمنع اقترابه من جيني هيرموسو

وأثارت الواقعة، والتي حدثت خلال حفل توزيع الميداليات عقب فوز إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات في سيدني بأستراليا، في 20 أغسطس/ آب الماضي، ضجة حول التمييز الجنسي في الرياضة، والمجتمع الإسباني، وأثارت احتجاجات مشابهة لحركة "مي تو".

واتجه "روبياليس" إلى المحكمة العليا في مدريد، اليوم الجمعة، لمواجهة استجواب بعد دعوى ضده تتهمه بالاعتداء الجنسي لتقبيل "هيرموسو" على شفتيها دون رغبتها.