استبعاد جيني هيرموسو من قائمة إسبانيا لمباراتي السويد وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية للسيدات
كشفت مونتسي تومي المدربة الجديدة لمنتخب إسبانيا للسيدات قائمة اللاعبات لخوض مباراتي السويد وسويسرا بعدما بدا أن اللاعبات أنهين إضرابهن.
وقالت مونتسي تومي إن استبعاد جيني هيرموسو هو أفضل طريقة لحمايتها.
واختارت تومي قائمة من معظم اللاعبات الفائزات بكأس العالم الشهر الماضي لكن غاب عنها جيني هيرموسو.
وتضمنت القائمة 15 من أصل 23 لاعبة فزن بكأس العالم إضافة إلى مابي ليون وباتري جيهارو اللتين غابتا عن قائمة كأس العالم بعد أن انتقدتا المدرب السابق خورخي بيلدا.
وردا على سؤال عما إذا كانت قد تحدثت إلى اللاعبات قالت تومي إنها تحدثت معهن بالفعل لكنها لم تكشف عن تفاصيل هذه المناقشات.
وأضافت: "إنها بداية مرحلة جديدة. دقت ساعة العمل.. نرغب حقا في التواصل مع اللاعبات".
وطالبت مجموعة من 39 لاعبة يوم الجمعة الماضي منهن 21 لاعبة من الفريق الفائز بكأس العالم بالمزيد من التغييرات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم حيث اعتبرن استقالة رئيس الاتحاد لويس روبياليس واستبدال المدرب خورخي بيلدا إجراءات غير كافية للعودة للمنتخب.
وكانت مجموعة مكونة من 81 لاعبة دعت في بادئ الأمر إلى مقاطعة المنتخب بعد الضجة التي أثارها روبياليس بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو دون رغبتها خلال مراسم توزيع ميداليات كأس العالم في سيدني.
وقالت تومي: "نقف مع هيرموسو.. نعتقد أن هذه أفضل طريقة لحمايتها لكننا نعول على جهودها مستقبلا".