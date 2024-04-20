ترشيح مورينيو لتدريب برشلونة
رشح البرازيلي ريفالدو، أسطورة نادي برشلونة الأسبق، البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، لخلافة تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للبلوغرانا، في قيادة الفريق الكتالوني الموسم المقبل.
وكان تشافي قد أكد رحيله عن البارسا في نهاية الموسم الجاري، قبل أن ينتهي عقده بموسم مع النادي الكتالوني.
وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن"، اليوم السبت: "لا أتوقع قدوم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الأقل الآن، أعتقد أن الفرصة الواقعية الوحيدة ستكون عندما يريد العودة والاستمتاع بالحياة العائلية بشكل أكبر".
وأضاف: "غوارديولا في حالة جيدة في إنجلترا ويستمتع بالوضع الحالي مع مانشستر سيتي، وأعتقد أن عودته ستعتمد أيضًا على الوضع المالي لبرشلونة".
وتابع: "هناك العديد من المشجعين الذين لا يوافقون على اللاعبين أو المدربين الذين لعبوا أو دربوا فريقًا منافسًا، ولكن جوزيه مورينيو كان بالفعل في برشلونة من قبل وهو شخص عظيم، حدته وخلافاته مع جماهيره يمكن أن يكون مصدر قلق في البداية، لكنه جائع للفوز بعد الفترة الماضية".
وكان مورينيو ضمن أعضاء الجهاز الفني ومترجم مع بوبي روبسون ولويس فان غال من قبل في برشلونة، ثم تحول عدوًّا لدوداً للنادي الكاتالوني، حين درب ريال مدريد بين عامَي 2010 و2013.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية شهدت مسيرة مورينيو تدريب أندية توتنهام وروما، ولم يحقق نتائج جيدة معهما.
وشدد ريفالدو: "مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس لديه نادٍ والوضع في برشلونة، في رأيي، من الأسهل عليه الآن الوصول إلى الفريق مقارنة بغوارديولا، وأعتقد أنه سيكون الأمر رائعًا إذا حدث".
وواصل: "هناك بعض المشجعين لا يريدون سماع اسمه، ولكنه سيقوم بعمل رائع مع برشلونة، إنه يعرف الفريق والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ويتمتع بخبرة كبيرة جدًّا في التعامل مع المواقف الصعبة".