ترشيح مورينيو لتدريب برشلونة

رشح البرازيلي ريفالدو، أسطورة نادي برشلونة الأسبق، البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، لخلافة تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للبلوغرانا، في قيادة الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

وكان تشافي قد أكد رحيله عن البارسا في نهاية الموسم الجاري، قبل أن ينتهي عقده بموسم مع النادي الكتالوني.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن"، اليوم السبت: "لا أتوقع قدوم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الأقل الآن، أعتقد أن الفرصة الواقعية الوحيدة ستكون عندما يريد العودة والاستمتاع بالحياة العائلية بشكل أكبر".

وأضاف: "غوارديولا في حالة جيدة في إنجلترا ويستمتع بالوضع الحالي مع مانشستر سيتي، وأعتقد أن عودته ستعتمد أيضًا على الوضع المالي لبرشلونة".