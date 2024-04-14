مورينيو يدخل حسابات أحد أندية الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو يتواجد على رادار مسؤولي نادي وست هام يونايتد، ليقود الفريق الموسم المقبل.

ويحتل وست هام المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعرض النادي على مدربه الحالي ديفيد مويس الذي ينتهي عقده الصيف المقبل عقداً جديداً، لكنّ الأخير رفض حسم موقفه، مفضلاً الانتظار حتى نهاية الموسم.

فيما رحل مورينيو عن تدريب روما الإيطالي أخيرا، بعد أيام من هزيمة الفريق المؤلمة 3-1 أمام ميلان، وهي النتيجة التي تركت الفريق في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي. وحل محله دانييلي دي روسي، الذي حقق طفرة كبيرة في النتائج.